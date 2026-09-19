Sôi nổi Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa

Chiều 19/9, tại sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành, Lễ khai mạc Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Các đội bóng sẵn sàng bước vào tranh tài.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết. Hai đội thắng bán kết tranh chức vô địch, hai đội còn lại đồng giải ba.

Bảng A gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức. Bảng B gồm: FC Cảnh sát cơ động, phường Hạc Thành và Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (THAWACO).

Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành, áp dụng Luật Bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban Tổ chức dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các cá nhân xuất sắc như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải, tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự - Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 phát biểu khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, giải không chỉ dừng lại ở các giá trị thể thao thuần túy, mà xa hơn còn là cầu nối quan trọng nhằm thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị. Tinh thần đồng đội trên sân cỏ sẽ lan tỏa thành sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác chuyên môn, giúp các đơn vị cùng nhau nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Pha bóng quyết liệt giữa các cầu thủ đội Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa (áo xanh đậm) và các cầu thủ đội Sở Nội vụ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã diễn ra đầy kịch tính, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp mắt.

Sự cổ vũ của đông đảo khán giả cũng góp phần làm nên một ngày hội thể thao thực sự sôi động.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức tốt công tác tuyên truyền về giải đấu, chuẩn bị ê kíp MC, kỹ thuật viên, bình luận viên, tổ phóng viên tác nghiệp phục vụ giải một cách chuyên nghiệp.

Các cổ động viên theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng.

Giải dự kiến khép lại vào ngày 27/9 với trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng.

Anh Tuân