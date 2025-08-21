Doanh nhân Thanh Hóa làm chủ AI - vươn mình mạnh mẽ

Sáng 21/8, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội thảo “Doanh nhân Thanh Hóa làm chủ AI - vươn mình mạnh mẽ”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và đông đảo các đại biểu đến từ các hội, Hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Hồng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược trên toàn cầu, thúc đẩy sự thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. AI không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành, mà còn mở ra những cơ hội đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Do đó, hội thảo “Doanh nhân Thanh Hóa làm chủ AI - vươn mình mạnh mẽ” được tổ chức hướng đến những mục tiêu thiết thực và ý nghĩa, nhằm giúp các doanh nhân Thanh Hóa hiểu rõ hơn nữa vai trò của AI trong hoạt động kinh doanh”.

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần MISA phát biểu tại hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được diễn giả giới thiệu về những công cụ và giải pháp chuyển đổi số - ứng dụng AI để tăng hiệu quả vận hành. Thông qua hội thảo, các đại biểu nhất là thành viên Hiệp hội Doanh nhân nữ được trang bị thêm kiến thức để hiểu hơn về sức ảnh hưởng và các xu hướng AI hiện nay. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh cho đơn vị nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa nói chung.

Lê Hoà