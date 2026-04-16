Doanh nghiệp chủ động nâng chuẩn, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và tính minh bạch ngày càng khắt khe, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đang từng bước chuyển mình theo hướng chủ động nâng chuẩn, coi đây là nền tảng để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực tiễn cho thấy, những doanh nghiệp dám thay đổi tư duy, đầu tư bài bản vào chất lượng và dịch vụ đang tạo ra lợi thế rõ rệt, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Công nhân Công ty CP Phát triển Lam Kinh thực hiện quy trình đóng gói nem chua theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Những năm gần đây, xu hướng đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn như ISO, VietGAP, HACCP... đã trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến doanh nghiệp quy mô lớn đều nhận thức rõ rằng, nếu không nâng chuẩn, sản phẩm sẽ khó tiếp cận các thị trường khó tính và dễ bị đào thải ngay trên “sân nhà”.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, Công ty CP Phát triển Lam Kinh với sản phẩm nem chua “Nem vị Thanh” là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm thủ công như trước, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến đến đóng gói thành phẩm. Đặc biệt, việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR trên từng sản phẩm không chỉ giúp minh bạch thông tin mà còn tạo ra “cam kết hữu hình” về chất lượng đối với người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp, bà Phạm Thị Huế chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận thị trường hiện nay không còn là câu chuyện của giá rẻ, mà là cuộc cạnh tranh về độ tin cậy. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và nguồn gốc thực phẩm, thì việc minh bạch hóa quy trình sản xuất trở thành yêu cầu bắt buộc. Nâng chuẩn giúp doanh nghiệp không chỉ kiểm soát được chất lượng mà còn tạo dựng được niềm tin - yếu tố cốt lõi để mở rộng thị trường một cách bền vững”.

Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ là việc đầu tư máy móc, mà là sự thay đổi trong tư duy sản xuất: từ “làm ra sản phẩm” sang “làm ra sản phẩm đạt chuẩn và có thể truy xuất”. Chính sự thay đổi này đã giúp sản phẩm nem chua không còn bó hẹp trong thị trường truyền thống mà có thể tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, mở ra dư địa lớn hơn về thị trường.

Trong khi đó, ở lĩnh vực cơ điện - điều hòa không khí, Công ty CP Tramexco (TMC) lại thể hiện một cách tiếp cận khác trong câu chuyện nâng chuẩn, đó là nâng chuẩn năng lực kỹ thuật và dịch vụ tổng thể để mở rộng thị trường. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho các công trình trên cả nước, Tramexco đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực này.

Không giống như các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, sản phẩm của Tramexco là các giải pháp kỹ thuật mang tính “may đo” theo từng công trình. Chính vì vậy, việc nâng chuẩn không chỉ dừng lại ở thiết bị, mà còn nằm ở năng lực thiết kế, thi công và quản lý dự án. Doanh nghiệp đã xây dựng quy trình làm việc bài bản, từ khảo sát, tư vấn giải pháp, lựa chọn thiết bị đến lắp đặt và vận hành, đảm bảo mỗi công trình đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và độ bền vận hành.

Ông Đỗ Thanh Duy, Phó giám đốc công ty, chia sẻ: “Trong lĩnh vực cơ điện, sai số kỹ thuật dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vận hành của cả công trình. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt tiêu chí chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư lên hàng đầu. Khi chất lượng dịch vụ được đảm bảo một cách đồng bộ, doanh nghiệp không chỉ tạo được uy tín mà còn có cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn, yêu cầu cao”.

Bên cạnh đó, Tramexco cũng chủ động cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực điều hòa không khí, đặc biệt là các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường - xu hướng đang được nhiều chủ đầu tư quan tâm. Việc liên tục nâng cấp năng lực kỹ thuật, kết hợp với xây dựng mạng lưới đối tác và khách hàng bền vững đã giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, không chỉ trong tỉnh mà còn ở nhiều địa phương khác.

Từ hai cách tiếp cận khác nhau - một bên là chuẩn hóa sản xuất, một bên là chuẩn hóa dịch vụ - có thể thấy điểm chung của các doanh nghiệp là đều chủ động nâng chuẩn để thích ứng với thị trường. Đây không còn là xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, tham gia thương mại điện tử và mở rộng thị trường đang gia tăng qua từng năm. Nhiều sản phẩm địa phương đã từng bước xây dựng được thương hiệu, không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra các thị trường lớn.

Tuy nhiên, quá trình nâng chuẩn cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hạn chế về vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế vẫn còn là điểm nghẽn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp như xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tư vấn áp dụng tiêu chuẩn chất lượng và kết nối cung - cầu. Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ theo hướng thiết thực, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc chủ động nâng chuẩn và mở rộng thị trường không còn là lựa chọn, mà đã trở thành con đường tất yếu. Những doanh nghiệp dám thay đổi tư duy, kiên trì theo đuổi chất lượng và lấy khách hàng làm trung tâm sẽ là lực lượng tiên phong, góp phần đưa kinh tế Thanh Hóa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giàu sức cạnh tranh.

Bài và ảnh: Chi Phạm