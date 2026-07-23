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Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Vân Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Các giáo viên, học sinh đã hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã, Khu tưởng niệm Chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập; thăm, tặng quà người có công và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vạn Lộc. 

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Các giáo viên, học sinh đã hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã, Khu tưởng niệm Chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập; thăm, tặng quà người có công và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vạn Lộc.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Các giáo viên, học sinh đã hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã, phường Hàm Rồng.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các giáo viên, học sinh hy sinh tại công trường đê Nam Sông Mã ngày 14/6/1972; bày tỏ lòng biết ơn đối các thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập (xã Hoa Lộc) - người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, các thành viên tròn đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp xuất sắc trong hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hữu Lập. Hoạt động và sự cống hiến của đồng chí đã góp phần viết nên những trang mở đầu trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ xứ Thanh.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Đoàn dâng hương tưởng nhớ Chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cũng đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã Vạn Lộc. Các đoàn viên đã thăm hỏi và chúc sức khỏe các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Đoàn thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Út ở thôn Hanh Cù, xã Vạn Lộc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vạn Lộc, động viên bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vạn Lộc.

Chuỗi hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vân Anh

Từ khóa:

#Đoàn thanh niên #Gia đình chính sách #Tặng quà #các Anh hùng liệt sĩ #xã Vạn Lộc #Trao cờ Tổ quốc #Sông Mã #Thương binh #Người có công với cách mạng #Tri ân

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