Đoàn phường Hạc Thành ra mắt mô hình “Em nuôi của Đoàn”

Chiều 26/3, Đoàn phường Hạc Thành đã tổ chức chương trình ra mắt mô hình Em nuôi của Đoàn “Lan tỏa yêu thương - Đồng hành cùng em đến trường”.

Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn phường Hạc Thành trao biển hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn”, cho Đoàn phường Hạc Thành.

Tại chương trình, 17 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập đã được các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn phường Hạc Thành nhận đỡ đầu theo mô hình “Em nuôi của Đoàn”.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao biển hỗ trợ kinh phí cho các “Em nuôi của Đoàn”.

Theo đó, các em sẽ được hỗ trợ kinh phí hàng tháng là 500.000 đồng đến khi các em đủ 18 tuổi. Đồng thời, được tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp, hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế cho. Ngoài ra, các em còn được dạy học, kèm học miễn phí và thăm hỏi, động viên tinh thần vào các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, tại các cụm dân cư sẽ phân công đoàn viên thường xuyên theo dõi, động viên và hỗ trợ em nuôi để nắm bắt tình hình học tập và cuộc sống của các em; tổ chức cho các em tham gia các hoạt động thiếu nhi, sinh hoạt Đội, Đoàn.

Mô hình “Em nuôi của Đoàn”, là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, phát triển toàn diện về học tập và đời sống.

Thông qua mô hình còn nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tạo môi trường giáo dục và phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn trong lòng Nhân dân, lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Nguyễn Đạt