Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Chiều 24/6, làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch

Sau khi hợp nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Sở đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 99,96%; cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật lên hệ thống VNLIS đạt khoảng 75%; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phân cấp, phân quyền với 122 nhiệm vụ được chuyển giao giữa các cấp chính quyền.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày báo cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của ngành đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) ước đạt 3,6%; sản lượng lương thực đạt gần 887 nghìn tấn; diện tích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đạt hơn 6.300 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,09%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 92,8%; toàn tỉnh có thêm 35 sản phẩm OCOP.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Vụ Đông Xuân được mùa với năng suất lúa đạt 67,9 tạ/ha; hơn 1.050 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Chăn nuôi phát triển khá, sản lượng thịt hơi đạt hơn 171 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Toàn tỉnh trồng mới 6.700 ha rừng tập trung; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 110,8 nghìn tấn. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tiếp tục được tăng cường.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng hơn 1.019 ha phục vụ các dự án đầu tư; tiếp nhận, xử lý gần 180 nghìn hồ sơ đất đai. Đáng chú ý, tỷ lệ dữ liệu đất đai đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 76%, đưa Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 14 cả nước, tăng 19 bậc so với cuối tháng 3/2026.

Công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường; nhiều mỏ vật liệu xây dựng được cấp phép phục vụ các công trình trọng điểm; hoạt động kiểm tra, giám sát môi trường được thực hiện thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp và môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại như diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ còn thấp; tiến độ xác định giá đất tại một số dự án còn chậm; tình trạng thiếu vật liệu xây dựng và áp lực xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường vẫn còn hiện hữu.

Phát huy vai trò động lực của ngành nông nghiệp và môi trường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và môi trường trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Trong đó, nổi lên là công tác xác định giá đất còn gặp nhiều khó khăn; việc giải quyết một số hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng còn chậm; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số khâu, một số thời điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển bền vững của tỉnh; vì vậy, trong thời gian tới Sở cần chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Đối với lĩnh vực đất đai, yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm khách quan, sát thực tế, đúng quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Về lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường phải chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp ứng phó hiệu quả; tăng cường quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng lĩnh vực, từng đơn vị với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Minh Hiếu