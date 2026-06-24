Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Minh Hiếu
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/6, làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Chiều 24/6, làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch

Sau khi hợp nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Sở đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 99,96%; cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật lên hệ thống VNLIS đạt khoảng 75%; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phân cấp, phân quyền với 122 nhiệm vụ được chuyển giao giữa các cấp chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày báo cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của ngành đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) ước đạt 3,6%; sản lượng lương thực đạt gần 887 nghìn tấn; diện tích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đạt hơn 6.300 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,09%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 92,8%; toàn tỉnh có thêm 35 sản phẩm OCOP.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Vụ Đông Xuân được mùa với năng suất lúa đạt 67,9 tạ/ha; hơn 1.050 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Chăn nuôi phát triển khá, sản lượng thịt hơi đạt hơn 171 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Đại biểu dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Đại biểu dự buổi làm việc.

Lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Toàn tỉnh trồng mới 6.700 ha rừng tập trung; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 110,8 nghìn tấn. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tiếp tục được tăng cường.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng hơn 1.019 ha phục vụ các dự án đầu tư; tiếp nhận, xử lý gần 180 nghìn hồ sơ đất đai. Đáng chú ý, tỷ lệ dữ liệu đất đai đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 76%, đưa Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 14 cả nước, tăng 19 bậc so với cuối tháng 3/2026.

Công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường; nhiều mỏ vật liệu xây dựng được cấp phép phục vụ các công trình trọng điểm; hoạt động kiểm tra, giám sát môi trường được thực hiện thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp và môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại như diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ còn thấp; tiến độ xác định giá đất tại một số dự án còn chậm; tình trạng thiếu vật liệu xây dựng và áp lực xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường vẫn còn hiện hữu.

Phát huy vai trò động lực của ngành nông nghiệp và môi trường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và môi trường trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Trong đó, nổi lên là công tác xác định giá đất còn gặp nhiều khó khăn; việc giải quyết một số hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng còn chậm; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số khâu, một số thời điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển bền vững của tỉnh; vì vậy, trong thời gian tới Sở cần chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Đối với lĩnh vực đất đai, yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm khách quan, sát thực tế, đúng quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Đại biểu dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường

Đại biểu dự buổi làm việc.

Về lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường phải chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp ứng phó hiệu quả; tăng cường quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng lĩnh vực, từng đơn vị với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường
    Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn ...

    Trực tiếp kiểm tra nhiều dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các tồn tại để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

  • Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường
    Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Sở Tài chính phải góp phần khơi thông nguồn lực, ...

    Khẳng định Sở Tài chính giữ vai trò cơ quan tham mưu chiến lược trong quản lý tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu đơn vị phải chủ động đổi mới tư duy, khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực mới để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

  • Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và môi trường
    Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Ngành Xây dựng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, ...

    Chiều 17/6, làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu ngành xây dựng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động kiến tạo không gian phát triển; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, đầu tư, vật liệu xây dựng và bất động sản, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.

Từ khóa:

#Lê Đức Thái #Chủ tịch UBND tỉnh #Sản phẩm OCOP #tiêu chuẩn VietGAP #Bí thư #Phát triển nông nghiệp #ĐBQH #Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ xx #Giải phóng mặt bằng #Nông nghiệp công nghệ cao

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2026 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án quan trọng phục vụ phát...
HĐND xã Quảng Ninh thông qua Nghị quyết sắp xếp thôn

HĐND xã Quảng Ninh thông qua Nghị quyết sắp xếp thôn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/6, HĐND xã Quảng Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp, đổi tên thôn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/6, HĐND xã Định Tân khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh