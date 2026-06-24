Xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

“Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm; chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, các hành vi tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều nay (24/6).

Toàn cảnh hội nghị.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

6 tháng đầu năm 2026 công tác nội chính của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật là Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính, tư pháp. Đồng thời, chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp về ANTT.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lực lượng công an triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; tổ chức tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; kịp thời đấu tranh đối với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, sai sự thật liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp kiểm sát 1.017 tin báo, tố giác về tội phạm; đã giải quyết 764 tin; tạm đình chỉ 40 tin; đang xem xét giải quyết 213 tin; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.711 vụ, 4.451 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.238 vụ, 3.404 bị can.

Toàn án Nhân dân hai cấp thụ lý 4.461 vụ việc, trong đó án hình sự 497 vụ, 1.374 bị cáo; thụ lý 3.794 vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, đã giải quyết 774 vụ việc.

Thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 4.985 việc/9.562 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 52,13%; thi hành xong 532 tỷ đồng/2.609 tỷ đồng trên tổng số tiền có điều kiện thi hành...

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ

Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và những vấn đề mới đặt ra đối với công tác nội chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm; kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài theo các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng nêu rõ, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan nội chính tiếp tục thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế nắm thông tin từ cơ sở, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời; khắc phục tình trạng chậm thông tin, thiếu thông tin, thông tin không đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm; chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, các hành vi tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, giao ban định kỳ về công tác nội chính, trong đó hằng tháng phải có thông báo về công tác nội chính; đồng thời tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, nhất là ở cấp xã. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính.

Quốc Hương