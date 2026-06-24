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Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Quảng Ninh

Lan Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/6, Hội Nông dân xã Quảng Ninh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và nghiệp vụ công tác hòa giải tại cơ sở.

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Quảng Ninh

Chiều 24/6, Hội Nông dân xã Quảng Ninh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và nghiệp vụ công tác hòa giải tại cơ sở.

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Quảng Ninh

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và xã Quảng Ninh trao giấy chứng nhận, tặng hoa cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Quảng Ninh.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 50 thành viên. Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tạo môi trường để hội viên nông dân được tiếp cận, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy vai trò của hội viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên câu lạc bộ được báo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền và trợ giúp pháp lý.

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến Luật Đất đai, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được giới thiệu, trao đổi nhằm giúp các thành viên nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Quảng Ninh

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh và Hội Nông dân xã ký kết quy chế phối hợp.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã ra mắt được 4 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân.

Lan Hương

Từ khóa:

#xã Quảng Ninh #Hội nông dân #phổ biến pháp luật

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