Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Hồng Thư
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/6, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn GULF - Thái Lan.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 19/6, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn GULF - Thái Lan.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn GULF.

Tập đoàn GULF là tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực điện khí, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng.

Hiện tập đoàn đang sở hữu hơn 35 dự án điện tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cung cấp khí LNG.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Nhà máy LNG của tập đoàn GULF.

Qua khảo sát và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn GULF trong phát triển điện khí LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng quy mô lớn.

Giới thiệu sơ bộ về tỉnh Thanh Hóa với ban lãnh đạo Tập đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa là địa phương có vị trí chiến lược, hệ thống giao thông đồng bộ. Đặc biệt, tỉnh có Cảng nước sâu Nghi Sơn, là một trong những cảng biển lớn của Việt Nam. Đồng thời, Thanh Hóa được định hướng phát triển trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.

Nhấn mạnh những lĩnh vực Thanh Hóa đang ưu tiên phát triển có sự tương đồng với lĩnh vực thế mạnh của GULF, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác và đầu tư tại Thanh Hóa trong các lĩnh vực điện khí LNG, năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu công nghiệp và các dự án phát triển xanh. Thanh Hóa cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khảo sát tại nhà máy LNG.

Trong chuyến công tác tại Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, làm việc với một số doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Thanh Hóa trong các lĩnh vực chăn nuôi, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh sự quan tâm của các nhà đầu tư, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sớm khảo sát thực tế tại Thanh Hóa để xúc tiến triển khai các dự án trong thời gian tới.

Hồng Thư

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Mai Xuân Liêm #Tập đoàn #Thanh hóa #Thái lan #Làm việc #Chủ tịch #Ban thường vụ tỉnh ủy #Lớn nhất #năng lượng tái tạo #Doanh nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tư duy mới - không gian mới - động lực mới

Tư duy mới - không gian mới - động lực mới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh thể hiện bước phát triển mới trong tư duy chiến lược, định hình rõ hơn con đường hiện thực hóa khát vọng đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.
Phân bón tăng giá, nông dân “chật vật” duy trì sản xuất

Phân bón tăng giá, nông dân “chật vật” duy trì sản xuất

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Giá vật tư, đặc biệt là phân bón tăng cao là một trong những thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp. Vấn đề đặt ra không chỉ là kiểm soát giá phân bón, mà là tái cân bằng lại mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, giữa nông dân và doanh nghiệp.
Tập trung cao độ giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài

Tập trung cao độ giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ để tháo gỡ “điểm...
Chính thức công bố giá cơ sở đối với xăng E10

Chính thức công bố giá cơ sở đối với xăng E10

Kinh tế
Chiều 18/6, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Đây là kỳ điều hành đầu tiên thực hiện công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh