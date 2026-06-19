Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 19/6, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn GULF - Thái Lan.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn GULF.

Tập đoàn GULF là tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực điện khí, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng.

Hiện tập đoàn đang sở hữu hơn 35 dự án điện tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cung cấp khí LNG.

Nhà máy LNG của tập đoàn GULF.

Qua khảo sát và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn GULF trong phát triển điện khí LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng quy mô lớn.

Giới thiệu sơ bộ về tỉnh Thanh Hóa với ban lãnh đạo Tập đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa là địa phương có vị trí chiến lược, hệ thống giao thông đồng bộ. Đặc biệt, tỉnh có Cảng nước sâu Nghi Sơn, là một trong những cảng biển lớn của Việt Nam. Đồng thời, Thanh Hóa được định hướng phát triển trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.

Nhấn mạnh những lĩnh vực Thanh Hóa đang ưu tiên phát triển có sự tương đồng với lĩnh vực thế mạnh của GULF, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác và đầu tư tại Thanh Hóa trong các lĩnh vực điện khí LNG, năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu công nghiệp và các dự án phát triển xanh. Thanh Hóa cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khảo sát tại nhà máy LNG.

Trong chuyến công tác tại Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, làm việc với một số doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Thanh Hóa trong các lĩnh vực chăn nuôi, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh sự quan tâm của các nhà đầu tư, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp sớm khảo sát thực tế tại Thanh Hóa để xúc tiến triển khai các dự án trong thời gian tới.

Hồng Thư