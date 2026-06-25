Định hướng thu hút dự án có công nghệ hiện đại, chế biến sâu vào Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa

Làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản đang tìm hiểu đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Bắc Hoằng Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm gợi mở hướng phát triển dự án có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu và thân thiện với môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 25/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đang có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KCN Bắc Hoằng Hóa.

Đoàn công tác gồm đại diện Công ty TNHH Toray HK, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Công ty Smart Creative Asia. Đây là những doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng xuất khẩu, đang hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế và đã có dự án hoạt động hiệu quả tại Thanh Hóa.

Ông Suzuki Akihiro, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toray HK phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, Sakurai Việt Nam hiện đang vận hành nhà máy tại KCN Bắc Hoằng Hóa với hệ thống máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Trên cơ sở hoạt động hiệu quả của dự án hiện hữu, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư tại KCN Bắc Hoằng Hóa; đồng thời, đề nghị tỉnh và chủ đầu tư hạ tầng tạo điều kiện về thủ tục đầu tư và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư khả thi, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu ghi nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp. Đồng chí đánh giá cao các dự án đã được đầu tư tại tỉnh với hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch và chú trọng điều kiện lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: KCN Bắc Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông thuận lợi, được quy hoạch theo định hướng trở thành KCN đa ngành, hiện đại. Tỉnh kỳ vọng KCN này sẽ thu hút các dự án thứ cấp có công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng cao, tạo cơ hội việc làm với thu nhập cao cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu gợi mở các định hướng đầu tư cho doanh nghiệp.

Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư theo hướng phát triển dự án có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu, tự động hóa, thân thiện với môi trường.

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, doanh nghiệp cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề và thu nhập cho người lao động, góp phần đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ cho lao động trong tỉnh.

Đối với các kiến nghị của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa liên quan đến triển khai dự án KCN Bắc Hoằng Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư sớm triển khai dự án và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những định hướng của lãnh đạo tỉnh. Các doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp thu các gợi mở của tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục nghiên cứu chiến lược đầu tư cũng như phương án đầu tư tại KCN Bắc Hoằng Hóa.

Các doanh nghiệp cũng khẳng định, nếu được chấp thuận dự án, doanh nghiệp sẽ đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường; đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ năng cho lao động địa phương, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư.

KCN Bắc Hoằng Hóa thuộc địa bàn 2 xã Hoằng Phú và Hoằng Giang, tổng quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 255,96ha, tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.000 tỷ đồng. KCN được quy hoạch theo hướng đa ngành, ưu tiên công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ ngành may mặc, các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ cao. Dự án đã được Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa ký biên bản ghi nhớ với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa về nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Minh Hằng