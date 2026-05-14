Điều tra nguyên nhân cá, vịt chết không rõ nguyên nhân tại xã Xuân Du

Vừa qua, UBND xã Xuân Du nhận được phản ánh của người dân về việc phát hiện cá, vịt nuôi thả trên tuyến kênh đoạn từ thôn 8 đến thôn 10 bị chết không rõ nguyên nhân.

Cá tự nhiên chết tại tuyến kênh thoát nước từ thôn 8 đến thôn 10, xã Xuân Du.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Xuân Du đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã kiểm tra dọc tuyến kênh, mương thoát nước từ thôn 8 đến thôn 10.

Thời điểm kiểm tra ghi nhận tại cầu Cán Khê 1 có một số cá tự nhiên và 37 con ngan, vịt của hộ bà Nguyễn Thị Vân (thôn 10) chăn nuôi trên hệ thống kênh nói trên bị chết.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân cá, ngan, vịt chết.

UBND xã Xuân Du đã phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu nước ở 3 vị trí, gửi đi xét nghiệm; đồng thời thông báo rộng rãi cho Nhân dân trên địa bàn biết về vị trí và tình hình nguồn nước có khả năng bị ô nhiễm để có biện pháp phòng tránh.

Địa phương cũng phối hợp với ngành chức năng điều tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lan Anh