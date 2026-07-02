Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Nông Cống

Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Nông Cống năm 2026. Đây là cuộc diễn tập toàn diện, được tổ chức lần đầu khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đại diện cấp ủy, chính quyền 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, những năm qua cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các lực lượng và đại diện xã, phường dự khai mạc diễn tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; bồi dưỡng, bổ sung kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở.

Xã Nông Cống được lựa chọn là đơn vị diễn tập điểm cấp xã đầu tiên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng, vừa kiểm nghiệm cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, vừa tạo cơ sở để rút kinh nghiệm, triển khai đồng bộ cho các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng vào thực tiễn địa phương; xây dựng các vai diễn sát thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các thành phần tham gia phải chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm bí mật, an toàn trong suốt quá trình diễn tập; quản lý chặt chẽ tài liệu, phương tiện, thông tin; đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hành các nội dung diễn tập có sử dụng nhiều lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống phức tạp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các cơ quan chức năng của tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, điều hành khoa học, sát thực tế. Sau diễn tập điểm tại xã Nông Cống cần khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn để các xã, phường còn lại triển khai diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân tiếp thu ý kiến chỉ đạo diễn tập.

Theo kế hoạch, diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra trong hai ngày (2 và 3/7) với 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến phòng thủ và rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng bước vào nội dung diễn tập ngày thứ nhất với giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Đại biểu xem video clip tình huống chuyển địa phương từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các lực lượng, đại biểu đã xem video clip tình huống chuyển địa phương từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND xã thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các tình huống phức tạp; thực binh xử trí tình huống gây rối, bạo loạn.

Một số hình ảnh diễn tập thực binh xử trí tình huống gây rối, bạo loạn tại xã Nông Cống sáng 2/7

Minh Hằng