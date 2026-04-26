Điện lực Thường Xuân cải tạo hệ thống điện phục vụ dân sinh và sản xuất

Điện lực Thường Xuân quản lý, vận hành hơn 312km đường dây trung áp, gần 342km đường dây hạ thế, 243 trạm biến áp (TBA), cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho 21.791 khách hàng của các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt, một phần của xã Lam Sơn và xã Nguyệt Ấn.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Thường Xuân kiểm tra định kỳ TBA.

Ông Trịnh Thanh Hải, Trưởng Điện lực Thường Xuân cho biết: Để đảm bảo nguồn điện được cung ứng an toàn, không gián đoạn, Điện lực Thường Xuân thực hiện nghiêm túc các chế độ vận hành của các điểm nút, đường dây, TBA; kiểm tra định kỳ, luân chuyển các máy biến áp quá tải, non tải. Tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người dân. Hằng năm, đơn vị đã tham mưu cho UBND các xã ban hành kế hoạch về cao điểm thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Từ năm 2025 đến nay, Điện lực Thường Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống quá tải, giảm bán kính cấp điện và nâng cao chất lượng điện áp. Cụ thể, đơn vị đã đầu tư gần 53 tỷ đồng để xây mới 22 TBA, 1,6km đường dây hạ áp; cải tạo và sửa chữa hơn 20km đường dây trung áp, hạ áp; sửa chữa, thường xuyên khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện với 82 hạng mục... Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương chặt tỉa 2.000 cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện và phát quang khoảng 20.000 cây xanh có nguy cơ gây sự cố trên toàn tuyến.

Tại xã Yên Nhân, thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước, hạ tầng lưới điện của xã đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao và duy trì chất lượng tiêu chí về điện trong XDNTM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết: Hạ tầng lưới điện của xã Yên Nhân hiện đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng điện áp. Từ năm 2025 đến nay, xã được đầu tư 4 TBA. Hiện tại, xã đã phối hợp với Điện lực Thường Xuân khảo sát, trình dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện lưới quốc gia tại các thôn: Khong, Na Nghịu, Mỏ Lửa; dự án bổ sung TBA mới chống quá tải TBA Yên Nhân 5. Tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện để bảo vệ chính mình và cộng đồng; sẵn sàng phối hợp với Điện lực Thường Xuân giải phóng hành lang lưới điện.

“Hiện nay, Điện lực Thường Xuân đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong giám sát tình trạng thiết bị, vận hành lưới điện và cảnh báo sự cố. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, nhất là trong mùa nắng nóng. Thực hiện cân đảo pha trên lưới điện hạ áp, luân chuyển vị trí tụ bù hạ áp đảm bảo cấp điện ổn định, nâng cao chất lượng điện áp phục vụ khách hàng, giảm tổn thất lưới điện hạ áp. Triển khai thực hiện các dự án bổ sung TBA mới chống quá tải tại các xã: Yên Nhân, Tân Thành, Luận Thành, Thường Xuân, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh. Thực hiện chế độ trực lãnh đạo, chế độ báo cáo theo quy định, phân công kỹ sư, công nhân điện lực vận hành sẵn sàng khắc phục sự cố nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trịnh Thanh Hải chia sẻ.

