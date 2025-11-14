Điện Kremlin đưa ra cảnh báo cứng rắn với tuyên bố từ bỏ đàm phán của Kiev

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và vòng vây của Nga tại nhiều điểm nóng tiếp tục siết chặt, Điện Kremlin cảnh báo rằng, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine chừng nào Kiev còn từ chối nối lại đàm phán, đồng thời dự báo Ukraine sẽ buộc phải đối thoại trong một vị thế yếu hơn, qua đó định hình lại các điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Civil.ge

Kênh RT tối 13/11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc Ukraine không sẵn sàng đối thoại khiến Liên bang Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Kiev cuối cùng sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn nhiều so với trước đây.

Trước đó vào hôm 11/11, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa tuyên bố Kiev đã “từ bỏ” đàm phán trực tiếp với Moscow sau 3 vòng đàm phán tại Istanbul, do “tiến triển rất ít”. Không có cuộc họp nào diễn ra kể từ cuối tháng 7/2025.

Về phần mình, phát biểu với báo giới, ông Peskov nói rằng phía Liên bang Nga đã lưu ý tới các phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Chúng quan trọng.Trên thực tế, những tuyên bố này chính thức hóa tình trạng mà phía Ukraine đã thể hiện từ lâu - không muốn tiếp tục tiếp xúc... Đây là điều đáng tiếc”. Ông Peskov nhấn mạnh: “Trong bối cảnh không thể tiếp tục đối thoại, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách có thể.”

Ông Peskov nói thêm rằng “Liên bang Nga thực sự muốn hòa bình. Liên bang Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao”, nhưng trong bối cảnh đàm phán bị đình trệ thì Liên bang Nga sẽ dựa vào quân đội để đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai và hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đất nước đề ra”.

Liên quan đến những nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine, cùng ngày, nhóm các quốc gia Bắc Âu và Baltic thông báo sẽ đóng góp 500 triệu USD cho chương trình mua vũ khí của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine.

Các nước tham gia đóng góp gồm Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển. Trong tuyên bố chung, các nước này nêu rõ khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị và đạn dược theo khuôn khổ sáng kiến mang tên Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai.

Tuyên bố chung nêu rõ, tình hình xung đột tại Ukraine tiếp tục là thách thức lâu dài đối với an ninh châu Âu và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, đồng thời khẳng định các nước liên quan cam kết duy trì hỗ trợ đối với Kiev.

Lê Hà

Nguồn: RT