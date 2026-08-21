Điện Kremlin: Lập trường của Kiev cản trở giải pháp hòa bình

Ngày 20/8, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có những điều kiện cần thiết để tiến tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng lập trường của Kiev đang cản trở tiến trình này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kyivindependent.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov cho rằng, xu hướng một số quốc gia châu Âu giảm mức độ ủng hộ Ukraine là có thực, song không nên phóng đại tình trạng này. Ông cho rằng vẫn có một số quốc gia châu Âu chủ chốt, trong đó có Anh, đang gia tăng mức độ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột và tìm cách ngăn chặn xu hướng nói trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga coi trọng nỗ lực của tất cả các quốc gia thực sự mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa giải liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện số quốc gia có vai trò như vậy còn hạn chế.

Đề cập tình hình tại Ukraine, ông Peskov nhận định nội bộ chính quyền Kiev không thống nhất và cho rằng có những lực lượng đang tìm cách tận dụng tình hình hiện nay để đạt lợi ích riêng. Ông cũng nhắc lại đánh giá trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Điện Kremlin: Lập trường của Kiev cản trở giải pháp hòa bình. Ảnh: AAP news.

Liên quan khả năng chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov cho biết thời điểm cụ thể hiện chưa được sắp xếp.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh cả hai nhân vật trên luôn được hoan nghênh tại Moskva với tư cách khách của Tổng thống Putin và các quan chức Nga.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh các bên tiếp tục có những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt đáng kể về các điều kiện liên quan đến một thỏa thuận hòa bình.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua