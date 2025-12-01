Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Sáng 01/12, tại Trường THPT Quảng Xương I (xã Lưu Vệ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, năm học 2025 - 2026.

Các đại biểu dự diễn đàn được tổ chức tại Trường THPT Quảng Xương I.

Dự diễn đàn có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Lưu Vệ; Đoàn Thanh niên các xã thuộc huyện Quảng Xương cũ và hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên.

Tại diễn đàn, báo cáo viên đến từ Công an tỉnh Thanh Hóa đã truyền đạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, nội dung trọng tâm liên quan đến vấn đề bạo lực học đường; đồng thời hướng dẫn học sinh một số kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường...

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan đến bạo lực học đường tại diễn đàn.

Các đoàn viên thanh niên đã giao lưu, trao đổi sôi nổi về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, hậu quả của hành vi bạo lực học đường, các giải pháp để hạn chế bạo lực học đường; phương pháp xây dựng tình bạn đẹp, cách giải quyết các mâu thuẫn trong trường học...

Đoàn viên, thanh niên dự diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TĐTN, ngày 6/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa về tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026.

Thông qua diễn đàn giúp các đoàn viên, thanh niên trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Từ đó, hướng tới mỗi đoàn viên sẽ trở thành một “đại sứ nhỏ” lan tỏa tình bạn đẹp trong lớp học, trong trường và trong cộng đồng.

Nguyễn Đạt