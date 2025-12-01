Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 01/12, tại Trường THPT Quảng Xương I (xã Lưu Vệ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, năm học 2025 - 2026.

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Sáng 01/12, tại Trường THPT Quảng Xương I (xã Lưu Vệ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, năm học 2025 - 2026.

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Các đại biểu dự diễn đàn được tổ chức tại Trường THPT Quảng Xương I.

Dự diễn đàn có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Lưu Vệ; Đoàn Thanh niên các xã thuộc huyện Quảng Xương cũ và hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên.

Tại diễn đàn, báo cáo viên đến từ Công an tỉnh Thanh Hóa đã truyền đạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, nội dung trọng tâm liên quan đến vấn đề bạo lực học đường; đồng thời hướng dẫn học sinh một số kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường...

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan đến bạo lực học đường tại diễn đàn.

Các đoàn viên thanh niên đã giao lưu, trao đổi sôi nổi về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, hậu quả của hành vi bạo lực học đường, các giải pháp để hạn chế bạo lực học đường; phương pháp xây dựng tình bạn đẹp, cách giải quyết các mâu thuẫn trong trường học...

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Đoàn viên, thanh niên dự diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TĐTN, ngày 6/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa về tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026.

Thông qua diễn đàn giúp các đoàn viên, thanh niên trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Từ đó, hướng tới mỗi đoàn viên sẽ trở thành một “đại sứ nhỏ” lan tỏa tình bạn đẹp trong lớp học, trong trường và trong cộng đồng.

Nguyễn Đạt

Tin liên quan:
  • Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”
    “Đẩy lùi” bạo lực học đường

    Tình bạn đẹp ở lứa tuổi học trò sẽ là những kỷ niệm đẹp của mỗi người. Bởi vậy, xây dựng tình bạn đẹp là một trong những giải pháp đề ngặn chặn, “đẩy lùi” bạo lực học đường.

Từ khóa:

#Trường THPT Quảng Xương I #Bạo lực học đường #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Tình bạn #Xã Lưu Vệ #Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp #xây dựng #đẹp #MTTQ #công an tỉnh Thanh Hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đang giữa mùa hạ giá, khuyến mãi lớn nhất trong năm nhưng nhiều con phố thương mại ở khu vực TP Thanh Hóa cũ vẫn khá vắng vẻ, nhiều người bán hàng than ế. Bức tranh thương mại mùa khuyến mãi ở Thanh Hóa cũng giống nhiều đô thị lớn khác như thông tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh