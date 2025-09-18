Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu thúc đẩy giải quyết các thức thách

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu 2025 đã chính thức khai mạc ngày 17/9 tại thành phố Liên Vân Cảng (Lianyungang), tỉnh Giang Tô (Jiangsu) ở miền Đông Trung Quốc.

Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu 2025 đã chính thức khai mạc ngày 17/9 tại thành phố Liên Vân Cảng (Lianyungang), tỉnh Giang Tô (Jiangsu) ở miền Đông Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Sự kiện thu hút gần 2.000 đại biểu từ 120 quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế đến tham dự, cùng nhau thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác để giải quyết những thách thức an ninh công cộng trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung vào các chủ đề chính như: “Các chiến lược chung: Giải quyết rủi ro và thách thức an ninh công cộng toàn cầu trong kỷ nguyên mới,” “Đổi mới dẫn đầu: Nâng cao năng lực xây dựng an ninh công cộng và hợp tác kỹ thuật,” và "Phối hợp hành động: Xây dựng cơ chế toàn diện hơn cho hợp tác an ninh công cộng toàn cầu."

Trong khuôn khổ diễn đàn, có 8 diễn đàn nhỏ cũng sẽ được tổ chức, bao trùm các lĩnh vực như an ninh du lịch và hợp tác giáo dục cảnh sát quốc tế...

Đặc biệt, Báo cáo thường niên 2025 của Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu và Báo cáo Chỉ số An ninh Công cộng Toàn cầu 2025 sẽ được công bố trong khuôn khổ sự kiện.

Báo cáo chỉ số năm nay đánh giá 50 quốc gia dựa trên 4 tiêu chí chính: duy trì luật pháp và trật tự, chống khủng bố, an toàn giao thông đường bộ và an ninh mạng.

Đáng chú ý, báo cáo sẽ lần đầu tiên có thêm chỉ số về an ninh trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết những thách thức do các công nghệ mới nổi./.

