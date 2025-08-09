Điểm tựa tin cậy của người lao động

Trong những năm qua, công đoàn Công ty (CT) CP Cấp nước Thanh Hóa luôn lấy người lao động (NLĐ) là trung tâm trong mọi hoạt động. Chính vì vậy, đoàn viên, NLĐ luôn yên tâm, tin tưởng khi được cống hiến trong môi trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

Sáng kiến “Chế tạo hệ thống tháo lắp đồng hồ nước bằng khí nén” của anh Nguyễn Văn Bằng giúp giảm nhân công, rút ngắn thời gian làm việc và tiết kiệm chi phí.

Đồng chí Lê Văn Quý, Chủ tịch Công đoàn CTCP Cấp nước Thanh Hóa, cho biết: Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, NLĐ luôn được ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc chú trọng, được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Công đoàn cơ sở đã tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác tham gia quản lý DN; xây dựng điều chỉnh định mức lao động; tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các chế độ tiền lương, tiền thưởng; tham gia cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, góp phần đảm bảo ổn định hài hòa, tiến bộ trong DN. Công đoàn tham mưu cho ban giám đốc CT cụ thể hóa việc nâng cao đời sống của NLĐ thông qua các chủ trương, biện pháp và mục tiêu, kế hoạch, quy chế hoạt động của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể. Theo đó, việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ được đảm bảo, như: tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ tiền ăn ca, hỗ trợ tiền xăng xe, chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời... Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức thăm hỏi cán bộ, NLĐ ốm đau, hoạn nạn hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho NLĐ nhân dịp lễ, tết; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tham quan, nghỉ mát... Những việc làm trên đã tạo động lực cho NLĐ phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với DN.

Để khích lệ đoàn viên, NLĐ hăng hái tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công đoàn CTCP Cấp nước Thanh Hóa phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; “Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thoát nước và tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất và cung cấp nước sạch”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... CT khuyến khích NLĐ có những sáng kiến đổi mới trong hoạt động sản xuất bằng hình thức thưởng công lớn hoặc công nhỏ tùy theo hiệu suất công việc. Các phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi hăng say lao động, tận tụy trong công tác; phát huy được sức mạnh tập thể, trí tuệ sáng tạo của từng cán bộ, đoàn viên.

Tiêu biểu là anh Lê Nhật Công, Tổ trưởng Tổ sửa chữa, Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hóa với gần 20 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, làm lợi cho CT hàng tỷ đồng/năm như: “Chuyển đổi công nghệ sử dụng Basitup sang phớt cơ khí làm kín tổng bơm”, “Cấy đồng gối đỡ bi bằng phương pháp hàn giảm áp”, “Bổ sung nguồn cho trạm bơm cấp 2, Nhà máy Nước Mật Sơn, bơm cấp nước phục vụ khách hàng vào các khung giờ cao điểm”... Anh Công đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa; 3 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh... Hay anh Nguyễn Văn Bằng, Tổ trưởng Tổ bảo dưỡng, lắp ráp linh kiện đồng hồ nước, Chi nhánh đồng hồ nước với các sáng kiến: “Chế tạo hệ thống tháo lắp đồng hồ nước bằng khí nén” làm lợi hơn 550 triệu đồng/năm; “Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tháo cụm mặt số đồng hồ đo nước”, tiết kiệm gần 600 triệu đồng/năm; “Thiết kế, chế tạo hệ thống giàn nội kiểm đồng hồ đo nước cỡ lớn DN80 - DN250”, tiết kiệm hơn 300 triệu đồng/năm... Các phong trào thi đua thu được kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ. Hiện nay, 100% đoàn viên trong DN có việc làm ổn định, đời sống bảo đảm với mức thu nhập bình quân đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian tới, công đoàn CTCP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực, động viên NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy tài năng, trí tuệ, qua đó góp phần xây dựng và phát triển DN ngày càng bền vững.

Bài và ảnh: Đức Thắng