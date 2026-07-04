Điểm tựa phát triển kinh tế bền vững

Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những khu vực đặc biệt khó khăn. Từ những khoản vay ưu đãi, hàng chục nghìn hộ dân đã có cơ hội đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn chính sách, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Chị Lê Thị Trang ở xã Ngọc Lặc chia sẻ: trước đây cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Dù địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, trồng rừng nhưng do thiếu vốn nên mọi dự định phát triển kinh tế đều phải gác lại.

Bước ngoặt đến khi gia đình được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Có vốn, gia đình chị mạnh dạn đầu tư trồng rừng keo, nuôi bò sinh sản. Từ vài con bò ban đầu, đến nay đàn bò phát triển ổn định, mang lại nguồn thu nhập thường xuyên, giúp gia đình từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. “Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng thì gia đình tôi khó có được cuộc sống như hôm nay”, chị Trang tâm sự.

Tại xã Trung Sơn, anh Đinh Công Chức cũng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện. Sau khi được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống lồng bè, phát triển mô hình nuôi cá một cách bài bản. Đến nay, mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá mà còn tạo động lực để nhiều hộ dân địa phương học tập, làm theo. "Nhờ nguồn vốn chính sách, gia đình tôi mới có điều kiện hiện thực hóa ý tưởng phát triển kinh tế. Điều đáng quý là nguồn vốn đến đúng lúc người dân cần nhất", anh Chức cho biết.

Bên cạnh các chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn và giải quyết việc làm, nhiều chương trình tín dụng chính sách khác đang được triển khai trên địa bàn tỉnh cũng phát huy hiệu quả tích cực. Từ nguồn vốn ưu đãi, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi, trồng trọt và ngành nghề nông thôn mang lại thu nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc bình xét, giải ngân, quản lý và sử dụng vốn. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn hồ sơ, phổ biến chính sách tín dụng được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đúng đối tượng, đúng quy định.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thanh cho biết, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, đơn vị đã chủ động rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đồng thời, chi nhánh tiếp tục duy trì hoạt động tại 100% điểm giao dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách luôn thông suốt, phục vụ người dân kịp thời, hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt của đơn vị là bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách luôn gần dân, sát dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội”.

Đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.100 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 18.000 tỷ đồng với gần 243.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành khoảng 85% kế hoạch tăng trưởng cả năm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững khi tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 8.588 lao động; trong đó có 231 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 170 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm. Đồng thời, chương trình còn giúp 505 học sinh, sinh viên có điều kiện vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng, cải tạo 37.241 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và 399 căn nhà ở xã hội. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương