Điểm tựa nơi biên viễn

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, bằng những việc làm thiết thực, Đồn Biên phòng Tam Chung luôn là “điểm tựa” trên vùng biên giới.

Đồn Biên phòng Tam Chung triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” tại bản Ón, xã Tam Chung.

Đóng quân tại bản Lát, xã Tam Chung, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 7,347km thuộc xã Tam Chung, gồm 4 mốc quốc giới: 270, 271, 272 và 273. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung luôn khắc phục khó khăn bám bản, bám dân, phối, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, tập trung củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh. Đơn vị đã kiện toàn và duy trì 8 tổ tự quản về an ninh trật tự với 24 thành viên. Phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động 16 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình ở các bản giáp biên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp cùng phối hợp tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Tuyên truyền gia đình, dòng họ, quần chúng Nhân dân cùng tham gia, qua đó đã khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của người dân biên giới tham gia cùng bộ đội biên phòng (BĐBP) bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã tuyên truyền các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới, các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp tới hàng ngàn lượt người dân. Đơn vị đã phối hợp với xã Tam Chung tổ chức giao ban trao đổi tình hình an ninh, trật tự với cụm bản Huối Hiềng, huyện Xốp Bâu; Đại đội 214 (Lào). Tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới; phối hợp với Đại đội 214 (Lào) tuần tra song phương, tổ chức giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình kè trên biên giới. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã chủ động, phối hợp lực lượng vũ trang, đội đặc nhiệm, phòng, chống ma túy và tội phạm tổ chức bắt, điều tra, khởi tố nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; vận động Nhân dân giao nộp vũ khí tự chế.

Những chiến sĩ quân hàm xanh “miệng nói, tay làm”, vừa tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp tham gia lao động sản xuất với Nhân dân. Đơn vị đã trao hàng nghìn con giống, cây giống cho các hộ gia đình, tạo sinh kế cho các hộ dân vươn lên thoát nghèo. Đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành, cùng các nhà hảo tâm đỡ đầu 16 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền 5 triệu đồng/em/năm; phối hợp với Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đỡ đầu 3 em học sinh trên địa bàn xã Tam Chung với số tiền 6 triệu đồng/em/năm. Thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, đơn vị đỡ đầu 24 em với số tiền 7,4 triệu đồng/em/năm; mở các lớp xóa mù chữ, tái mù chữ cho các học viên tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết và nhà Tình thương cho 2 gia đình (bản Lát và bản Ón) với số tiền trên 250 triệu đồng.

Ông Hà Văn Dự, cựu chiến binh xã Tam Chung, cho biết: “Đồn Biên phòng Tam Chung thật sự là điểm tựa của dân bản, bộ đội quan tâm hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền, vận động bà con tránh xa tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống ngày một khấm khá thông qua các mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn nên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 150 triệu đồng”.

Bản Ón, xã Tam Chung là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn. Nhằm giúp bà con cải thiện đời sống, Đồn Biên phòng Tam Chung đã triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên”, từng bước đem đến diện mạo mới cho vùng biên giới xa xôi này. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình đã mang lại những chuyển biến tích cực. Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với chính quyền địa phương bê tông hóa hơn 200m đường nội bản, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển các mô hình chăn nuôi, giúp bà con có thêm sinh kế ổn định. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng chính trị cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung, cho biết: “Đồn Biên phòng Tam Chung là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng cơ sở chính trị, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã tích cực hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình: “BĐBP chung sức XDNTM”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Quân dân y kết hợp”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bản sáng vùng biên”,... tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa