Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Đông Quang và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Đông Quang đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn.

Lãnh đạo Công đoàn phường Đông Quang trao quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026.

Chủ tịch Công đoàn phường Đông Quang Lê Trọng Bình cho biết: "Hiện nay, công đoàn phường quản lý 15 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 1.500 đoàn viên. Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì NLĐ, thời gian qua Công đoàn phường luôn chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), từ đó đề xuất và tham mưu kịp thời những biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ như tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản... đảm bảo đầy đủ và kịp thời theo quy định pháp luật. Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, phương án, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị. Những ý kiến đóng góp thiết thực của công đoàn đã giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho NLĐ".

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, Công đoàn phường đã đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là tổ chức tốt các buổi đối thoại trực tiếp với NLĐ ngay tại nơi làm việc để nắm bắt tư tưởng, đời sống, tình hình làm việc đang diễn ra. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, bức xúc tồn tại trong tập thể NLĐ.

Một trong những điểm sáng của Công đoàn phường Đông Quang là công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ban Thường vụ công đoàn hướng dẫn CĐCS phối hợp với chuyên môn và chủ doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, 10/12 CĐCS khối doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước, đạt tỷ lệ 83,3%, góp phần bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống NLĐ, đồng thời tạo động lực gắn bó lâu dài với đơn vị. Bên cạnh đó, công đoàn phường cũng quan tâm phối hợp với doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Kết quả, 11 doanh nghiệp trên địa bàn đã tăng giá trị bữa ăn ca bằng hoặc trên 18.000 đồng. Ngoài ra, công đoàn hướng dẫn tổ chức các chương trình “Bữa cơm công đoàn”; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, ký kết các bản thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác cung cấp các dịch vụ, ưu đãi các sản phẩm, góp phần tăng phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ... Các hoạt động này đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn phường cũng đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những trường hợp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn. Thông qua các chương trình thăm hỏi, động viên kịp thời, NLĐ cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn.

Các phong trào thi đua của Công đoàn phường được triển khai rộng khắp, đa dạng về hình thức, nội dung. Nổi bật là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Những phong trào này đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả lao động và năng suất sản xuất. Từ năm 2025 đến nay, đã có 103 sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng tỷ đồng. Trong đó, hai cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua được các cấp khen thưởng, ghi nhận.

Những thành tích nổi bật của Công đoàn phường Đông Quang cho thấy tổ chức công đoàn không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi NLĐ mà còn là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và NLĐ, thúc đẩy phong trào CNVCLĐ ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê