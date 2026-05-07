“Điểm sáng” giải phóng mặt bằng

Với khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) lên tới hơn 123ha cho 14 dự án được giao trong kế hoạch năm 2026, cùng hàng trăm ha phục vụ các dự án doanh nghiệp đang triển khai, Trường Lâm đang trở thành “điểm nóng” về GPMB. Tuy nhiên, bằng những cách làm đồng bộ và linh hoạt, địa phương từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà cho các dự án lớn triển khai đúng tiến độ.

Hạ tầng khu TĐC thôn 7, xã Trường Lâm phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn xã Trường Lâm.

Trong triển khai công tác GPMB ở Trường Lâm, Phòng Kinh tế UBND xã được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tham mưu, điều phối và trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tập trung rà soát toàn bộ các dự án có sử dụng đất đang triển khai, bao gồm cả các dự án tồn đọng từ những năm trước nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Song song với đó, Phòng Kinh tế chủ động làm việc với từng chủ đầu tư để thống nhất kế hoạch, tiến độ GPMB, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND xã ký cam kết thực hiện, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án trọng điểm. Cơ chế giao ban định kỳ hằng tháng được duy trì nhằm kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát sinh. Đơn vị cũng tăng cường công tác xác định nguồn gốc đất, làm cơ sở cho việc lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) bảo đảm chính xác, minh bạch. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đẩy mạnh, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Ông Đậu Văn Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lâm, cho biết, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, lực lượng chuyên môn còn mỏng, song để bảo đảm tiến độ, đội ngũ cán bộ, chuyên viên đã nỗ lực làm việc với cường độ cao, nhiều thời điểm “ngày làm, đêm cũng làm”. Cùng với đó, địa phương đặc biệt chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong diện bị ảnh hưởng, nhất là các hộ dự kiến phải TĐC, từ đó triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

Điển hình như Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 9,6km, ảnh hưởng đến 6 thôn. Xác định đây là dự án lớn, tác động sâu rộng, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai công tác dân vận từ sớm. Không chờ đến khi kiểm kê, thu hồi đất mới tuyên truyền, ngay từ khi có chủ trương, các cuộc họp thôn, gặp gỡ, đối thoại với người dân đã được tổ chức thường xuyên, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Từ thực tiễn nắm bắt ý kiến người dân, xã Trường Lâm xác định rõ nguyên tắc: Phải “lo chỗ ở mới” trước khi “lấy đất cũ”. Trên cơ sở đó, 2 khu TĐC phục vụ dự án đã được triển khai gồm khu TĐC thôn 7 (3,6ha) và khu TĐC thôn Trường Sơn (3,95ha). Đến cuối tháng 4/2026, khu TĐC thôn 7 đã hoàn thành gần 50% khối lượng, khu TĐC thôn Trường Sơn đạt khoảng 70%; địa phương đang tập trung đôn đốc, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong tháng 6/2026.

Đến nay, kết quả công tác GPMB trên địa bàn đạt kết quả rất tích cực. Đến ngày 15/4, địa phương đã hoàn thành GPMB được 65,3ha, đạt 52,81%. Với 33 dự án doanh nghiệp có sử dụng đất với diện tích cần GPMB là 411,3ha, đã GPMB được 331,1/411,3ha, đạt 80,51%. Nhiều dự án triển khai GPMB kịp thời như: dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng KCN số 3; khai thác đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Trường Lâm; dự án nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại KCN số 4...

Ông Đỗ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lâm, cho biết: "Địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp phục vụ các dự án đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng kế hoạch, mà còn góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng năng lực cạnh tranh cho tỉnh và địa phương, đồng thời tăng thu ngân sách, thu hút nguồn lực và tạo thêm việc làm cho người dân".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy, chính quyền xã Trường Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong vùng ảnh hưởng. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu TĐC theo hướng đồng bộ, bảo đảm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trước khi bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng dự án được siết chặt, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác GPMB, đặc biệt đối với dự án lớn.

Bài và ảnh: Tùng Lâm