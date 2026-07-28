“Điểm hẹn” mùa hè của thiếu nhi

Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, Thư viện tỉnh (Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa) đang dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của thiếu nhi trong những ngày hè.

Các hoạt động chủ đề tại thư viện góp phần mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm thú vị trong dịp hè.

Mới đây, trong chương trình trải nghiệm cuối tuần với chủ đề “Khám phá thế giới động vật bằng tiếng Anh”, hơn 100 thiếu nhi đã hòa mình vào không khí học tập và vui chơi sôi nổi.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vinh danh những bạn đọc tiêu biểu trong tuần. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với các em có tinh thần học tập tốt, thường xuyên đến thư viện đọc sách mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng thiếu nhi. Được xướng tên trong danh sách bạn đọc tích cực, em Nguyễn Bảo Châu (phường Hạc Thành) chia sẻ: “Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian đến thư viện để đọc sách mỗi ngày và tham gia các hoạt động trải nghiệm vào thứ 6 hằng tuần. Những chương trình tại đây không chỉ giúp em có thêm bạn mới, mở rộng kiến thức mà còn tự tin hơn trong giao tiếp và các hoạt động tập thể”.

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm thiếu nhi hè năm 2026, từ tháng 6 đến hết tháng 8, tại thư viện sẽ diễn ra 13 chủ đề trải nghiệm được tổ chức định kỳ vào thứ 6 hằng tuần. Mỗi chương trình được xây dựng với nội dung riêng, tạo sự mới mẻ và hấp dẫn đối với người tham gia. Từ “Hè vui - Đọc sách 2026”, “Vẽ tranh theo nhân vật trong sách”, “Sân khấu hóa”, “Khéo tay hay làm”... đến các buổi giao lưu câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng - tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường học tập sinh động, giúp trẻ em tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức khác nhau.

Điều đáng ghi nhận là các hoạt động đều được thiết kế theo hướng lấy trẻ em làm trung tâm, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của các em. Thông qua các trò chơi vận động, thiếu nhi được rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm. Đối với những hoạt động kể chuyện, sân khấu hóa hay vẽ tranh, các em có cơ hội phát huy trí tưởng tượng, năng khiếu nghệ thuật và khả năng thuyết trình. Đặc biệt, những buổi giao lưu tiếng Anh đã tạo môi trường để trẻ em tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên, gần gũi và hứng thú hơn. Ngoài ra, trong tất cả các chủ đề, hoạt động đọc sách tự chọn luôn được bố trí trước phần trải nghiệm. Cách làm này giúp các em chủ động tìm kiếm thông tin, khám phá tri thức từ sách, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử trong thời gian nghỉ hè.

Đồng hành trong các buổi hoạt động chủ đề còn có sự tham gia của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, góp phần làm cho các chương trình thêm sinh động, gần gũi với thiếu nhi. Nhiều hoạt động được lồng ghép với nội dung giáo dục kỹ năng sống như: xử lý tình huống, kỹ năng thoát hiểm, làm đồ thủ công, trang trí sản phẩm... Qua đó, các em không chỉ được vui chơi mà còn tích lũy thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Bà Thiều Thị Nghĩa, Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mục tiêu của chuỗi hoạt động hè không chỉ dừng lại ở việc tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi mà còn hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu sách, khơi dậy khả năng sáng tạo và phát triển các kỹ năng cần thiết. Vì vậy, nội dung chương trình luôn được đổi mới theo từng tuần để mang đến cho các em những trải nghiệm phong phú, giúp thư viện thực sự trở thành điểm đến quen thuộc trong mùa hè của các em. Thông qua các hoạt động, các em không chỉ tiếp cận tri thức từ những trang sách mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường tập thể”.

Bài và ảnh: Hoài Anh