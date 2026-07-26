Đổi mới truyền thông, lan tỏa hạnh phúc

Nhằm lan tỏa thông điệp “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ” đến mọi người, mọi nhà, hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thông qua những tiểu phẩm và phần thi được sân khấu hóa, các chuẩn mực ứng xử trong gia đình được truyền tải gần gũi, giúp người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Tiết mục “Cây son môi” của xã Quảng Ninh tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong gia đình.

Có mặt tại chương trình năm 2026, chúng tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa của những tiểu phẩm về mâu thuẫn gia đình, định kiến trọng nam khinh nữ hay cách ứng xử giữa các thế hệ. Những câu chuyện đời thường được kể bằng cảm xúc đã khiến nhiều khán giả lặng đi rồi bật cười, xen lẫn những tràng pháo tay đồng tình. Chị Lê Thị Lâm (phường Hạc Thành) chia sẻ: “Các tiểu phẩm nói về tình thân và những mâu thuẫn trong gia đình khiến tôi nhìn lại chính mình. Nội dung rất gần gũi, cách diễn tự nhiên nên dễ đồng cảm. Tôi nhận ra mình cần học cách lắng nghe, ứng xử nhẹ nhàng hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Điều đáng quý hơn là hiệu ứng của chương trình không dừng lại ở cuộc thi. Trở về địa phương, các tiết mục trở thành sản phẩm truyền thông, những người tham gia đội thi tiếp tục trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Như tại xã Quảng Ninh, các tiết mục tiếp tục được biểu diễn tại nhiều hội nghị, ngày hội, chương trình văn nghệ quần chúng và các sự kiện văn hóa; đồng thời được chia sẻ trên facebook, zalo của xã và trang cá nhân của các thành viên, giúp thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Quảng Ninh, cho biết: “Mục tiêu của địa phương không chỉ là một tiết mục hay, mà còn để người dân thấy mình trong từng câu chuyện, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử trong gia đình. Sau cuộc thi, tiết mục tiếp tục được biểu diễn tại nhiều sự kiện và lan tỏa trên mạng xã hội. Hiện nay, xã đang chuẩn bị để tiết mục được biểu diễn tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Không chỉ đẩy mạnh truyền thông, xã Quảng Ninh còn duy trì các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc vào sinh hoạt thôn, đoàn thể. Hội LHPN được giao làm lực lượng nòng cốt trong nắm bắt tình hình. Khi phát sinh mâu thuẫn, ban công tác mặt trận phối hợp với tổ an ninh và các đoàn thể kịp thời gặp gỡ, tháo gỡ vướng mắc, không để mâu thuẫn kéo dài thành bạo lực. Nhờ đó, nhận thức của người dân về bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc có nhiều chuyển biến tích cực; những quan niệm lạc hậu như trọng nam khinh nữ từng bước được xóa bỏ. Đến nay, xã Quảng Ninh có 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Hiệu quả từ Quảng Ninh cũng phản ánh sự đổi mới trong công tác truyền thông về gia đình trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, Thanh Hóa từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp với nền tảng số để đưa thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc đến gần hơn với người dân. Thông qua nhiều hình thức như sân khấu hóa, báo chí, truyền thanh và các nền tảng số, thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc được lan tỏa gần gũi, giúp người dân không chỉ hiểu hơn về quy định mà còn biết cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh chú trọng phát huy vai trò của tổ hòa giải, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy và các tổ chức đoàn thể trong nắm bắt tình hình, tư vấn, hòa giải và hỗ trợ các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực. Việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới và XDNTM đã tạo môi trường để những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp từng bước trở thành nếp sống trong cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở những khẩu hiệu tuyên truyền.

Theo thống kê năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 430 vụ bạo lực gia đình, giảm 92 vụ so với năm 2024. Dù số vụ việc giảm, song bạo lực gia đình vẫn là vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Kết quả này cho thấy việc tiếp tục đổi mới công tác truyền thông theo hướng gần dân, sát thực tiễn là giải pháp cần được duy trì và nhân rộng.

Khi những thông điệp về yêu thương, tôn trọng và sẻ chia được lan tỏa bằng những cách làm gần gũi, truyền thông không còn chỉ là hoạt động tuyên truyền mà trở thành quá trình bền bỉ hình thành văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình. Đó cũng là nền tảng để phòng ngừa bạo lực từ gốc, xây dựng những mái ấm bình yên và một cộng đồng nhân văn, bền vững.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi