[Podcast] Truyện ngắn: Tấm vải úa màu
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian làng quê lặng lẽ dưới chân núi, truyện ngắn “Tấm vải úa màu” của Hà Đan mở ra bằng hình ảnh một người mẹ già ngày ngày ngóng con trên con đường độc đạo – một sự chờ đợi kéo dài suốt mấy chục năm . Từ những ký ức chiến tranh khốc liệt đến những mất mát không gì bù đắp, câu chuyện khắc họa sâu sắc nỗi đau và niềm tự hào của người mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc. Qua những kỷ vật giản dị như tấm vải đã úa màu theo thời gian, tác phẩm gợi lên tình mẫu tử thiêng liêng, sự hy sinh thầm lặng và dư âm không nguôi của chiến tranh trong lòng người ở lại. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn “Tấm vải úa màu” của tác giả Hà Đan qua giọng đọc Tuấn Tú.
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