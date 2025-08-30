“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng

Xã Thiệu Viên cũ (nay là xã Thiệu Trung), nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh trong thời kỳ 1967-1973 khi cơ quan Tỉnh ủy chuyển trụ sở làm việc về làng Viên Nội, nay đang đổi thay từng ngày. Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vùng quê nơi đây đang bừng lên sức sống mới với sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng niềm vui hân hoan của người dân.

Người dân đến tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973).

Trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973, ông Hà Sỹ Tại, người trông coi di tích, thường kể cho các đoàn khách tham quan về lịch sử của địa phương với sự biết ơn và trân trọng. Ông Tại kể, tháng 8/1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc bộ, lấy cớ dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy đã sơ tán và đặt trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy ở làng Viên Nội. Đây là thời gian Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh, đó là ngày 6/9/1969, tại hội trường lớn của tỉnh (làng Viên Nội, xã Thiệu Viên cũ), Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hàng ngàn đại biểu, Nhân dân đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các ngành, các địa phương từ khắp nơi trong tỉnh về dự lễ truy điệu với niềm đau thương vô hạn. Thay mặt Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, đồng chí Ngô Thuyền, Bí thư Tỉnh ủy đọc điếu văn và nguyện ra sức thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người.

Tiếp đó, ngày 21/10/1969 đến ngày 4/11/1969, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII gồm 35 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ngày 5/11/1969 Ban Chấp hành Tỉnh ủy họp, bầu đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 4/1971, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu Nghị quyết của Quân ủy Trung ương bàn công tác quân sự địa phương và quyết định đổi cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đội) thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đổi tên huyện đội thành ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã; cơ sở xã, xí nghiệp đổi tên thành ban chỉ huy quân sự xã... Sau khi đất nước thống nhất, cơ quan Tỉnh ủy chuyển về thị xã Thanh Hóa (cũ), nay là phường Hạc Thành.

Với những giá trị to lớn, trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh vào năm 2009. Nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ngày 17/10/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973). Đến nay, di tích được tôn tạo khang trang với các hạng mục công trình, như: cổng vào di tích, nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường lớn Tỉnh ủy, nhà truyền thống trưng bày nhiều kỷ vật, hiện vật được nhiều cá nhân hiến tặng...

Tự hào khi được sinh ra, lớn lên và chứng kiến nhiều đổi thay của quê hương, ông Hà Sỹ Tại cho biết thêm: “Là người trực tiếp trông coi di tích, tôi rất mừng khi có nhiều đoàn khách đến dâng hương, tìm hiểu về khu di tích, đặc biệt nhiều trường học trong tỉnh đã tổ chức cho học sinh hoạt động về nguồn nhân dịp 3/2, 26/3, 19/8, 2/9... Từ đó khơi dậy niềm tự hào và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Về thôn Viên Nội những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự đổi thay của vùng quê nơi đây với những tuyến đường bê tông được kết nối liên hoàn và các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Ông Nguyễn Văn Hòa, bí thư chi bộ, trưởng thôn Viên Nội, cho biết: "Thôn Viên Nội có 160 hộ với 670 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Năm 2022, thôn bắt tay vào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, ban phát triển thôn đã họp, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan điểm lãnh đạo là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự lan tỏa, phát huy nội lực trong Nhân dân”.

Nhờ sự đồng lòng của người dân, từ năm 2022 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp trên 3 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng; nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất và tháo dỡ những công trình phụ, tường rào, cổng ngõ để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Trong phát triển kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều gia đình đã xây dựng được mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều hộ cũng mạnh dạn phát triển thương mại, dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống; nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn Viên Nội đạt 68 triệu đồng/năm và thôn không còn hộ nghèo.

58 năm với biết bao nghĩa tình, những ngày này, khu di tích đã trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dâng hương, tham quan, nghiên cứu học tập và giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ đó, giúp mọi người thêm tự hào, trân trọng quá khứ để có trách nhiệm tiếp bước truyền thống ông cha, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu