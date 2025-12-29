Tiền đề để Tân Ninh thành “điểm nhấn” của du lịch xứ Thanh

Xã Tân Ninh từ lâu không còn là cái tên xa lạ với những người yêu lịch sử, văn hóa và du lịch xứ Thanh. Tuy nhiên, phải đến những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2025, vùng đất này mới thực sự bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là điểm nhấn du lịch văn hóa - tâm linh của Thanh Hóa.

Đông đảo du khách về với Am Tiên dịp đầu xuân.

Từ tiềm năng, lợi thế...

Tôi về xã Tân Ninh vào một ngày cuối năm, khi sương sớm còn bảng lảng trên triền núi Nưa, lau lách ngả mình theo gió, phủ trắng cả một miền sơn cước. Không gian nơi đây mang một vẻ trầm mặc rất riêng, vừa hoang sơ, vừa linh thiêng. Đây là vùng đất hội tụ nhiều lớp giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dân gian, gắn liền với quần thể di tích lịch sử quốc gia đền Nưa - Am Tiên. Núi Nưa sừng sững giữa không gian bao la, từ lâu được xem là một trong ba huyệt đạo thiêng nhất của đất nước - nơi “khí thiêng hội tụ, trời đất giao hòa”.

Đứng trên đỉnh Am Tiên, phóng tầm mắt ra bốn phía, cảm nhận rõ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Dưới chân núi Nưa là những ngôi làng cổ yên bình bên những thửa ruộng xanh mướt. Quần thể danh thắng núi Nưa - đền Nưa - Am Tiên không chỉ là một thắng tích, mà còn là không gian lịch sử sống động, gắn với cuộc khởi nghĩa oai hùng của Bà Triệu năm 248. Hằng năm, đặc biệt vào dịp Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên diễn ra từ mồng 9 đến hết ngày 20 tháng giêng, dòng người lại nườm nượp đổ về nơi này. Năm 2025, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, trong đó nghi lễ rước kiệu truyền thống trở thành điểm nhấn văn hóa - tâm linh, mở đầu cho một năm mới an lành. Giữa tiếng trống hội rộn ràng, khói hương bảng lảng và sắc cờ rực rỡ, người ta tìm thấy ở đây không chỉ niềm tin tâm linh, mà còn là sự kết nối sâu xa với cội nguồn lịch sử dân tộc.

Bên cạnh quần thể di tích linh thiêng ấy, làng Cổ Định dưới chân núi Nưa tạo nên một điểm nhấn văn hóa, góp phần làm dày thêm lợi thế phát triển du lịch của địa phương. Đây là vùng đất cổ, xưa có tên gọi Kẻ Nưa, gắn với truyền thuyết ông Nưa và ngọn núi Nưa, biểu tượng cho sức mạnh, ý chí và khí phách con người xứ Thanh. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Cổ Định đã sản sinh cho đất nước 9 vị đại khoa, để lại những địa danh, danh tích thấm đẫm giai thoại, kết tinh truyền thống hiếu học, yêu nước. Kế thừa mạch nguồn ấy, các thế hệ người dân Tân Ninh hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo và giá trị văn hóa lâu đời, nền tảng quan trọng để địa phương gìn giữ, bảo tồn, khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa, hướng tới phát triển bền vững.

...vận hội mới!

Một dấu mốc quan trọng khác, xã Tân Ninh mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Nưa, xã Thái Hòa và xã Vân Sơn, với tổng diện tích 53,63km2, dân số hơn 27.400 người. Đây là tiền đề để xã Tân Ninh mở ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn về quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực con người. Cũng là tiềm lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng đưa xã Tân Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh tầm cỡ của xứ Thanh và cả nước.

Xét về lợi thế của Tân Ninh sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến hạ tầng giao thông. Là địa bàn có tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, trục huyết mạch kết nối sân bay Sao Vàng với Khu Kinh tế Nghi Sơn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách trong và ngoài tỉnh về đây. Ngoài ra, địa phương còn nằm trên trục đường kết nối với trung tâm tỉnh lỵ và các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 45, 47, đường Hồ Chí Minh.

Nhờ sự hội tụ đồng bộ của các yếu tố đó, mới đây Tập đoàn Sun Group đã chính thức động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai ngay tại vùng lõi núi Nưa, nơi hội tụ linh khí và chiều sâu lịch sử. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích gần 350ha, được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng khu dịch vụ thương mại và hệ thống cáp treo, quy mô hơn 31ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành năm 2027. Giai đoạn 2 hình thành khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, điểm nhấn là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng. Giai đoạn 3 phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn, vốn đầu tư trên 22.000 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện đồng bộ toàn dự án vào năm 2030.

Nắm bắt những lợi thế trên, Đại hội Đảng bộ xã Tân Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, phát triển du lịch văn hóa - tâm linh được xem là hướng đi mũi nhọn, xuyên suốt.

Không chỉ dừng lại ở những con số, điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả là kỳ vọng dự án sẽ hòa quyện hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian tâm linh vốn có. Khi đi vào hoạt động, dự án trên đỉnh Am Tiên - núi Nưa được kỳ vọng không chỉ là điểm đến của người dân xứ Thanh, mà còn trở thành trung tâm hành hương, chiêm bái của hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế. Một trung tâm văn hóa - tâm linh mới của xứ Thanh, nơi con người tìm về để lắng lại, đối thoại với lịch sử, với thiên nhiên và với chính mình.

Chúng tôi rời Tân Ninh với cảm giác như vừa đi qua một miền ký ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Vùng đất địa linh đang từng ngày thức giấc, vươn mình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Bài và ảnh: Đình Giang