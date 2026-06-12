Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh mẽ, Thanh Hóa đang đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm do các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư. Trước thực tế đó, việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, nhằm bảo đảm sức khỏe người dân, xây dựng môi trường sống an toàn và hướng tới phát triển bền vững.

Các cơ sở tái chế nhựa, bao bì ở xã Tân Ninh sản xuất tự phát nên tạm bợ, nhếch nhác.

Tại đường Trịnh Huy Quang, phường Đông Quang, nhiều năm qua hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do tiếng ồn và bụi đá từ hoạt động sản xuất của 65 cơ sở sản xuất, chế tác đá xen lẫn trong khu dân cư gây ra. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở còn tập kết đá, vật liệu lấn chiếm hành lang, các xe tải trọng lớn vào ra lấy hàng giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Bùi Đức Báu, bí thư chi bộ, trưởng phố Quang cho biết: “Nhiều hộ sản xuất đá gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, thậm chí không tuân thủ giờ giấc sản xuất. Đề nghị các hộ khi chưa chuyển sản xuất ra cụm công nghiệp phải tuân thủ quy định về thời gian. Đồng thời, sớm đưa các máy sản xuất sát nhà dân ra khu vực khác. Quá trình sản xuất phải phun nước tránh bụi, xe chở hàng không được mang bụi khi lưu thông qua khu dân cư”.

Tương tự, tại phố Nam Hưng hàng ngày người dân ở đây không chỉ sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ hoạt động mài đá của các hộ, cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ gây ra, mà còn phải chịu cảnh bụi đá do các xe tải trọng lớn vận chuyển đá ra vào Cụm Công nghiệp Vức. Theo bà Nguyễn Thị Liên, mỗi lần xe chạy cuốn theo một lớp bụi mù mịt, phủ trắng trên cây cối hai bên đường. Dù người dân hai bên đường đã dùng bạt để che chắn, hạn chế mở cửa, nhưng các vật dụng trong nhà đều phủ đầy bụi.

Còn tại xã Tân Ninh, hiện trên địa bàn có 20 cơ sở thu gom, tái chế nhựa và bao bì, nằm rải rác quanh khu vực chân núi Nưa. Do không được quy hoạch, sản xuất tự phát nên tất cả các cơ sở sản xuất bao bì đều tạm bợ, nhếch nhác. Hệ thống xử lý nước thải thô sơ, các công đoạn từ rửa, làm sạch nhựa đến quá trình xay nghiền không qua một quy trình lọc, lắng mà đổ trực tiếp ra bãi đất trống, tràn ra mương tiêu, cánh đồng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Thái Nhân. Cùng với đó, mùi hôi, khói khét phát sinh từ hoạt động tái chế nhựa thường xuyên lan sang các khu dân cư.

Chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn Thái Nhân, cho biết: “Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống người dân. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Để giải quyết thực trạng các cơ sở hoạt đông gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”. Theo đề án, giai đoạn 2026-2027 tỉnh sẽ di dời toàn bộ, chuyển đổi ngành nghề hoặc dừng hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường hoặc ở các phường thuộc đô thị từ loại IV trở lên. Giai đoạn 2028-2030, di dời, chuyển đổi ngành nghề, dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn lại.

Thực hiện đề án, các địa phương có cơ sở gây ô nhiễm môi trường đang tăng cường kiểm tra, xây dựng các phương án quy hoạch để đưa các cơ sở này vào diện quản lý chặt chẽ về môi trường.

Ông Trần Quốc Quảng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Ninh cho rằng: “Tại xã còn một số tổ chức, cá nhân nhận thức về môi trường còn hạn chế, vi phạm nhiều lần. Do đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chấn chỉnh, xử lý cơ sở vi phạm về môi trường. Bên cạnh đó, xã đang xây dựng phương án quy hoạch đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp để tiện cho công tác quản lý về môi trường”.

Việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn là bước đi quan trọng để xây dựng môi trường văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bài và ảnh: Xuân Thu