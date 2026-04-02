“Đến tận nơi, gặp từng hộ”, hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế, trong tháng 4/2026, ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại để giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định, kê khai, nộp thuế theo nguyên tắc tự kê khai - tự nộp - tự chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường minh bạch và ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Thuế cơ sở 4 Thanh Hóa thực hiện chiến dịch cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh với phương châm “đến tận nơi, gặp từng hộ”.

Trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều chương trình thiết thực, nổi bật là chiến dịch cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh với phương châm “đến tận nơi, gặp từng hộ”, qua đó từng bước tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ chính sách mới. Ngay sau khi kết thúc chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, đơn vị tiếp tục triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kỳ kê khai thuế đầu tiên năm 2026. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp người nộp thuế hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật mà còn tạo tâm thế yên tâm, chủ động duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo kế hoạch triển khai cao điểm, nội dung tuyên truyền tập trung vào các điểm mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; quy định về sử dụng hóa đơn điện tử; kê khai doanh thu, xác định số thuế phải nộp và quản lý dòng tiền thông qua tài khoản thanh toán... Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế các hành vi vi phạm như che giấu doanh thu hay sử dụng tài khoản không đăng ký trong giao dịch.

Thực tế triển khai cho thấy, với sự đồng hành sát sao của cơ quan thuế, nhiều hộ kinh doanh đã từng bước thay đổi nhận thức, chủ động tiếp cận và làm chủ các công cụ số, thực hiện kê khai thuế minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật. Chị Trần Thị Đào, chủ hàng kinh doanh đồ sơ sinh mẹ và bé ở đường Bà Triệu, tổ dân phố 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung, cho biết: "Trước đây thực hiện thuế khoán nên việc kê khai chưa được quan tâm nhiều, nay chuyển sang hóa đơn điện tử và kê khai doanh thu theo thực tế kinh doanh là một thay đổi lớn. Đây là quý đầu tiên thực hiện, bản thân tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được cơ quan thuế tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể nên vừa làm vừa học, dần nắm bắt được quy trình, tôi đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện kê khai thuế vào tháng 4 này".

Cùng chung quan điểm, chị Trịnh Thị Yến, một hộ kinh doanh thuốc tân dược ở đường Quế Sơn, xã Thọ Xuân, cho biết: "Việc kê khai thuế theo phương thức mới mang lại nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Cán bộ thuế hướng dẫn rất cụ thể, nhiệt tình. Khi áp dụng các phần mềm kê khai điện tử, mọi thông tin được minh bạch, rõ ràng, khách hàng cũng tin tưởng hơn vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Công chức Thuế cơ sở 8 hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế.

Ông Hoàng Tiến Du, Phó trưởng Thuế cơ sở 4 khẳng định: “Đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh không chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn chuyển đổi mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Khi người nộp thuế được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết, chính sách mới sẽ thực sự phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển ổn định. Để hỗ trợ người nộp thuế, ngành thuế đã ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế” dành cho hộ, cá nhân kinh doanh. Sổ tay này là tài liệu tra cứu giúp hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quản lý mới, chủ động kiểm soát, giảm rủi ro sai sót. Sổ tay đã bao quát, hướng dẫn được những vấn đề mà hộ kinh doanh cần phải thực hiện, gồm 10 đề mục lớn, mỗi đề mục là nội dung khác nhau, từ đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, hóa đơn điện tử... Sổ tay đã được đưa lên các nền tảng, ứng dụng và website của ngành thuế để hộ, cá nhân kinh doanh có thể tiếp cận”.

Để người nộp thuế hiểu rõ và thực hiện đúng các chính sách thuế theo quy, thực hiện đợt cao điểm này, ngành thuế Thanh Hóa đã triển khai bằng nhiều phương thức linh hoạt, sát thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở các hội nghị, tọa đàm hay phát hành tài liệu tuyên truyền, các tổ công tác đã cùng với các nhà giải pháp phần mềm ứng dụng, các tổ chức ngân hàng thương mại trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn cụ thể từng bước kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện chế độ kế toán theo quy định. Cùng với đó, các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, tư vấn từ xa cũng được duy trì liên tục nhằm kịp thời giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc tích hợp các công cụ quản lý tài chính, hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai, nộp thuế trên một nền tảng số không chỉ giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, việc tách bạch tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân cũng giúp minh bạch dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản lý.

Có thể thấy, chính sách thuế mới, nếu chỉ triển khai một cách đơn thuần sẽ khó tránh khỏi những “điểm nghẽn” trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với cách làm chủ động, linh hoạt, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, ngành thuế Thanh Hóa đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, không chỉ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương