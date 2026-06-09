Dembele chấn chỉnh Mbappe trước World Cup; U19 Việt Nam sáng cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á

Thái Lan thắng kịch tính, U19 Việt Nam sáng cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á; CLB Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Quốc gia nhỏ nhất dự World Cup 2026 gây chú ý... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/6).

Thái Lan thắng kịch tính, U19 Việt Nam sáng cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á

Tại lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Thái Lan đã thi đấu sòng phẳng và giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia. Kết quả này giúp Thái Lan giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng, đồng thời loại trực tiếp Malaysia khỏi cuộc đua.

Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng 3-2 trước Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6 tại Deli Serdang, Indonesia. (Ảnh: Changsuek)

Nhờ chiến thắng này, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 3 điểm và hiệu số +4. Tuy nhiên, để chính thức ghi tên vào bán kết, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần chờ đợi kết quả trận đấu giữa Australia và Campuchia vào tối 9/6.

BXH các đội xếp thứ nhì hiện tại.

Một chiến thắng cho Australia sẽ là kịch bản thuận lợi nhất để U19 Việt Nam bảo toàn vị trí hiện tại và đi tiếp vào vòng trong.

CLB Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì kỷ niệm 20 năm thành lập

Tối 8/6, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là dấu mốc lịch sử, đưa Hà Nội FC trở thành CLB đầu tiên tại Việt Nam được trao tặng cả Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018) và hạng Nhì.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương (bên phải) đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng CLB Bóng đá Hà Nội. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trải qua hai thập kỷ, đội bóng Thủ đô đã khẳng định vị thế “anh cả” với bộ sưu tập thành tích đồ sộ gồm 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia.

Không chỉ là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ tuyển thủ quốc gia xuất sắc, Hà Nội FC còn cam kết hướng tới các chuẩn mực châu lục trong tương lai thông qua việc nâng cao quản trị và đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trẻ, tiếp tục là niềm tự hào của bóng đá Thủ đô.

Quốc gia nhỏ nhất dự World Cup 2026 gây chú ý

Tại World Cup 2026, đội tuyển Curacao gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ bởi tư cách là quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất (khoảng 156.000 dân) từng góp mặt ở giải đấu, mà còn bởi hình ảnh giản dị đầy xúc động.

Curaçao gây sốt với màn di chuyển bằng xe buýt không cửa sổ trước World Cup 2026

Đoạn clip các cầu thủ di chuyển trên chiếc xe bus cũ kỹ đã lan truyền mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của đội bóng tân binh này. Điều thú vị là trong đội hình 26 tuyển thủ, có tới 25 người sinh ra tại Hà Lan.

Dù nằm ở bảng E đầy khó khăn cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà, sự xuất hiện của Curacao đã là một chiến tích lịch sử, khẳng định tinh thần bóng đá không biên giới tại kỳ World Cup lần này.

Dembele chấn chỉnh Mbappe trước World Cup

Sở hữu danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele đang cho thấy tầm ảnh hưởng vượt bậc trong nội bộ tuyển Pháp. Theo tờ L'Équipe, tiền đạo 29 tuổi thường xuyên thẳng thắn góp ý về yêu cầu chiến thuật, đặc biệt là yêu cầu thủ quân Kylian Mbappe phải tích cực hỗ trợ phòng ngự hơn để phù hợp với triết lý của HLV Didier Deschamps.

Tiền đạo Kylian Mbappe (trái) và Ousmane Dembele trong buổi tập của tuyển Pháp tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine-en-Yvelines, phía tây nam Paris ngày 6/6/2026, chuẩn bị cho World Cup 2026. (Ảnh: AFP)

Mối quan hệ thân thiết giúp những trao đổi này diễn ra cởi mở, phản ánh vị thế thủ lĩnh mới của Dembele. Sự thay đổi về tầm vóc của anh còn được thể hiện qua vị trí trang trọng trong ảnh tập thể chính thức.

Dù không thay thế vai trò đội trưởng của Mbappe, Dembele đang trở thành chỗ dựa tinh thần và tiếng nói quan trọng giúp tuyển Pháp hoàn thiện lối chơi trước thềm World Cup 2026.

HS