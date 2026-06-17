DeepSeek hoàn tất vòng gọi vốn theo mô hình đặc biệt

Theo trang tin công nghệ The Information, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã huy động được hơn 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,4 tỷ USD) trong vòng gọi vốn đầu tiên.

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với mức định giá doanh nghiệp vượt ngưỡng 50 tỷ USD, DeepSeek đang áp dụng một cấu trúc đầu tư đặc biệt được thiết kế nhằm duy trì quyền kiểm soát của nhà sáng lập.

The Information cho biết thay vì rót vốn trực tiếp vào doanh nghiệp, các nhà đầu tư được yêu cầu đưa vốn vào một đơn vị hợp danh do ông Liang Wenfeng, Giám đốc điều hành DeepSeek, trực tiếp quản lý.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, các nhà đầu tư sẽ không có quyền biểu quyết và phải tuân thủ quy định hạn chế thoái vốn trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, Quỹ Đầu tư Công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia Trung Quốc là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Đơn vị này thực hiện đầu tư trực tiếp vào DeepSeek, đồng thời bảo lưu quyền biểu quyết và không bị ràng buộc bởi các quy định hạn chế thoái vốn.

Hồi đầu tháng 6, hãng Reuters đưa tin ông Liang Wenfeng đã cam kết đóng góp 20 tỷ nhân dân tệ từ nguồn tài chính cá nhân cho vòng gọi vốn này. Bên cạnh đó, tập đoàn công nghệ Tencent đang xem xét đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ và tập đoàn sản xuất pin CATL dự kiến góp 5 tỷ nhân dân tệ. Nếu các thỏa thuận hoàn tất, đây sẽ là những nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của doanh nghiệp.

DeepSeek hiện được xem là doanh nghiệp AI đầu tàu của Trung Quốc và đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu từ đầu năm ngoái.

Các mô hình ngôn ngữ lớn V3 và R1 của hãng đã nhận được sự đánh giá cao từ giới công nghệ tại Thung lũng Silicon, đồng thời làm lung lay những đánh giá lâu nay của Mỹ về năng lực phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc./.

Theo TTXVN