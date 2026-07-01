Để sản phẩm OCOP là thương hiệu mạnh

Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, có nhiều sản phẩm được thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn những sản phẩm OCOP chỉ dừng lại ở chứng nhận, chưa hội tụ đủ điều kiện để trở thành thương hiệu mạnh, chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường.

Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP đã trở thành luồng gió mới cho kinh tế khu vực nông thôn. Từ vùng đồng bằng, miền biển cho đến các thôn, bản xa xôi thuộc khu vực miền núi, hàng trăm sản phẩm đã được “đánh thức” trở thành sứ giả thương hiệu địa phương. Tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 690 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Đó là vị đậm đà của nước mắm Ba Làng, vị ngọt thơm của trà thảo dược Cát Sâm, nét tinh xảo của đồ thủ công mỹ nghệ Nga Sơn, hay những bài thuốc quý của đồng bào Dao, Mường... Sự đa dạng này không chỉ khẳng định tiềm năng, lợi thế của các địa phương mà còn cho thấy sức sáng tạo mạnh mẽ của người dân xứ Thanh.

Nhiều chủ thể đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe để mang lại giá trị kinh tế cao, thậm chí xuất khẩu chính ngạch sang thị trường quốc tế. Tiêu biểu cho những sản phẩm OCOP xứ Thanh khẳng định được thương hiệu trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng chính là các sản phẩm OCOP mắm tôm, mắm tép, nước mắm... của Công ty TNHH Thực phẩm và Dịch vụ thương mại Lê Gia, xã Hoằng Thanh.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm OCOP Thanh Hóa đang loay hoay trong việc tiếp cận thị trường lớn. Khoảng cách từ một sản phẩm được “gắn sao” đến một thương hiệu nằm trong “giỏ hàng” hàng ngày của người tiêu dùng vẫn còn khá xa.

Tại cửa hàng Eco Lành ở xã Triệu Sơn, hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao với nhiều chủng loại, như: nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ... Ngoài ra, cửa hàng còn trưng bày thêm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa và sản phẩm OCOP tỉnh ngoài. Hầu hết các sản phẩm được bày bán đều có mã QR code để kết nối với khách hàng, giới thiệu, quảng bá về quy trình sản xuất từ đó tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Văn Tùng, chủ cửa hàng Eco Lành, cho biết: “Mặc dù được gắn sao OCOP như nhau nhưng có những sản phẩm luôn được người tiêu dùng săn đón sử dụng, có những sản phẩm dù đã lên kệ nhưng không được lựa chọn. Nguyên nhân chính là sự không đồng đều về chất lượng, bao bì nhãn mác không bắt mắt, chưa tạo được ấn tượng thị giác mạnh mẽ với khách hàng hiện đại và kỹ năng “làm” thị trường của chủ thể sản xuất chưa tốt”.

Những hạn chế khiến sản phẩm OCOP xứ Thanh vẫn còn “khoảng cách” với người tiêu dùng cũng được thẳng thắn chỉ ra tại nhiều hội nghị các cấp. Tuy nhiên, do các chủ thể OCOP của tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, chưa đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư phát triển bài bản các sản phẩm. Tại hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Nguyễn Hồng Thái đã nhấn mạnh, để sản phẩm OCOP thực sự có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng, thay vì tư duy “có gì bán nấy”, các chủ thể và cơ quan quản lý cần chuyển sang tư duy “bán thứ thị trường cần”. Đồng thời, đưa ra những giải pháp trọng tâm, như: chuẩn hóa chất lượng, đầu tư thiết kế bao bì hiện đại, tiện dụng nhưng vẫn giữ được câu chuyện văn hóa cốt lõi của sản phẩm đặc trưng xứ Thanh; đẩy mạnh đưa OCOP xứ Thanh lên các sàn thương mại điện tử (shopee, lazada, tiktok shop), làm tốt xu hướng “Livestream bán hàng” sẽ giúp sản phẩm OCOP Thanh Hóa tiếp cận trực tiếp, nhanh chóng tới người tiêu dùng...

Để sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh trong lòng người tiêu dùng là một hành trình dài hạn. Không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước mà các chủ thể cần tích cực thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng, bao bì mẫu mã. Đồng thời, có chiến lược tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm phù hợp để người tiêu dùng biết đến rộng rãi, gia tăng trải nghiệm và quyết định mua về.

Khi những rào cản về phân phối được xóa bỏ, khi chất lượng được chuẩn hóa tối đa và giá trị văn hóa được tôn vinh đúng tầm, sản phẩm OCOP xứ Thanh chắc chắn sẽ trở thành một thương hiệu mạnh trong lòng người tiêu dùng muôn nơi.

Bài và ảnh: Lê Hòa