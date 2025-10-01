ĐBQH đề nghị quy định rõ trách nhiệm trong thương mại điện tử, đặc biệt với livestream bán hàng

Đại biểu Quốc hội lo ngại nguy cơ tranh chấp chỗ ở nếu bỏ ý kiến chủ hộ khi đăng ký thường trú, đồng thời đề nghị quy định trách nhiệm trong thương mại điện tử, livestream.

Chiều 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã thảo luận các dự án luật thuộc nhóm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị.

Cho ý kiến vào Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đại biểu cho rằng chỉ nên quy định những nguyên tắc chung, cốt lõi trong hoạt động giám sát. Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ phát sinh tranh chấp chỗ ở, ảnh hưởng đến quản lý nhân khẩu, nếu bỏ quy định ý kiến của chủ hộ khi đăng ký thường trú; đồng thời đề nghị bổ sung trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ.

Về cập nhật thông tin cư trú trong dự thảo Luật cư trú, đại biểu tán thành cơ chế cập nhật tự động thay cho quy định 30 ngày, đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý cư trú và quyền công dân yêu cầu điều chỉnh dữ liệu.

Trước đó vào sáng cùng ngày, thảo luận các dự án luật liên quan đến nhóm lĩnh vực kinh tế, tài chính, các đại biểu kiến nghị làm rõ nội dung về cung cấp, xử lý thông tin phát hiện lãng phí, các quy định về ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và hành vi lãng phí. Đồng thời, bổ sung quy định về chia sẻ thông tin trong phòng, chống lãng phí; làm rõ phạm vi điều chỉnh đối với tài sản số, dữ liệu công.

Về dự án Luật thương mại điện tử, đại biểu đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động thương mại điện tử; Rà soát, phân định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ quản nền tảng có hoạt động livestream bán hàng, các đối tượng liên quan đến hoạt động livestream bán hàng, bảo đảm rõ ràng, khả thi, phù hợp, toàn diện.

Theo VTV