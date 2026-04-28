Dạy tăng giờ và câu chuyện thù lao

Trong bối cảnh thiếu giáo viên (GV) cùng với áp lực về thành tích và chất lượng đầu ra, việc dạy tăng giờ đã trở thành phổ biến ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, đằng sau những giờ lên lớp miệt mài, trách nhiệm của GV lại tồn tại một thực tế đáng suy ngẫm là tình trạng “nợ” thù lao tăng giờ.

Cô, trò Trường THCS Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến trong một giờ học.

Do thiếu GV, những năm học gần đây gần như 100% GV của Trường THCS Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến đều phải dạy tăng tiết, người ít thì 1 tiết/tuần, người nhiều 4 tiết/tuần (chưa tính công tác chủ nhiệm). Tính ra có GV thừa gần 150 tiết thực dạy/năm học. Tuy nhiên, từ năm học 2023-2024 đến nay, tiền thừa giờ của GV vẫn chưa được thanh toán theo quy định.

Cô giáo Hồ Thị Lâm, GV Trường THCS Hoằng Trường, chia sẻ: “Những năm học gần đây GV của Trường THCS Hoằng Trường đều “được” dạy tăng giờ. Cá nhân tôi có thời điểm dạy 26 tiết/tuần, tính cả kiêm nhiệm. Nhưng hiện tại tôi cũng như nhiều GV khác trong trường vẫn chưa nhận được tiền chi trả cho việc tăng tiết, tăng giờ”.

Theo thống kê của Trường THCS Hoằng Trường, trong năm học 2024-2025 GV toàn trường dạy thừa giờ là 2.082 tiết; năm học 2025-2026 tăng lên đến trên 3.700 tiết.

Thầy giáo Đỗ Đăng Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Trường, cho biết: “Dạy tăng tiết là tình trạng chung của nhiều nhà trường do thiếu GV. Theo quy định, GV dạy tăng tiết sẽ được hỗ trợ kinh phí, tuy nhiên 3 năm học gần đây nhà trường chưa nhận được nguồn kinh phí nào cho việc hỗ trợ GV dạy tăng tiết. Nhà trường đã đề xuất, kiến nghị giải quyết vấn đề này tại nhiều hội nghị của ngành, của địa phương, nhưng đến nay việc chi trả tiền dạy tăng tiết, tăng giờ cho GV vẫn chưa có “hồi âm”. Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên GV chia sẻ với ngành, với chính quyền địa phương, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hy vọng việc chi trả tiền tăng tiết, tăng giờ cho GV sẽ được giải quyết sớm”.

Cùng xã, tại Trường THCS Lê Quang Trường, số tiết dạy tăng của GV nhà trường trong năm học 2024-2025 là gần 2.000 tiết; trong năm học 2025-2026 này là trên 3.100 tiết. Trong đó, Hiệu trưởng nhà trường Cao Đức Mạnh là một trong những trường hợp dạy tăng tiết nhiều. Theo quy định, hiệu trưởng sẽ dạy 70 tiết/năm học, thế nhưng do thiếu GV, trong năm học 2024-2025 thầy Cao Đức Mạnh đã dạy 245 tiết, thừa tới 175 tiết/năm. Thầy Mạnh chia sẻ: “Không chỉ cá nhân tôi, đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường cũng dạy tăng 3 tiết/tuần, các GV khác dạy tăng từ 4 đến 6 tiết/tuần. Việc làm này của chúng tôi hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi học tập, rèn luyện của học sinh theo khung chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Chúng tôi tham gia dạy thêm giờ cũng là để động viên, chia sẻ với các GV đứng lớp khi nhà trường đang trong tình trạng thiếu GV”.

Cũng theo chia sẻ của thầy Mạnh, mặc dù thời gian qua cán bộ, GV nhà trường chưa được nhận tiền tăng giờ, tăng tiết, song mỗi GV vẫn luôn nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực trạng GV chờ thù lao tăng giờ hiện nay diễn ra ở không ít cơ sở giáo dục, đặc biệt tại những trường thiếu GV. Thầy giáo Nguyễn Văn Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lộc, xã Vạn Lộc, cho biết: “Số giờ thừa của GV nhà trường khoảng 2.000 giờ/năm học. Với số giờ thừa lớn như vậy cộng với chi phí chi trả theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ước tính từ 200 đến gần 300.000 đồng/tiết, nhà trường không có đủ kinh phí để chi trả. Cán bộ, GV nhà trường trông chờ vào nguồn kinh phí từ cấp trên và chính quyền địa phương”.

Trao đổi về kinh phí này, ông Đoàn Chí Phương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Lộc, cho biết: “Chính quyền địa phương chưa xác định được nguồn kinh phí để chi trả cho các nhà trường. Chúng tôi sẽ đề xuất, kiến nghị tỉnh và ngành giáo dục có hướng giải quyết phù hợp trong thời gian tới”.

Được biết, khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chế độ trả lương dạy thêm giờ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Theo đó, GV được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính cũng từng có hướng dẫn, nguồn kinh phí chi trả chế độ dạy thêm giờ do các huyện cũ chủ động sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán ngân sách địa phương. Trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách, các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tính đến thời điểm trước khi giải thể cấp huyện, các nhà trường đã hoàn tất việc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về số tiết dạy tăng. Tuy nhiên, đến nay nhiều nơi vẫn chưa nhận được số tiền này.

Cô, trò Trường THCS Lê Quang Trường ở xã Hoằng Tiến trong một giờ học chính khóa.

Từ tháng 9/2025, việc chi trả tiền thừa giờ, tăng tiết cho GV đã được tính theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT với cách tính cụ thể là tiền lương 1 tiết dạy thêm = tiền lương 1 tiết dạy x 150%. Ngay khi Thông tư 21 được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 290/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT. Theo đó, đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc sở, chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tiếp tục nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT.

Công văn cũng nêu rõ: Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan. Cơ sở giáo dục công lập căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng, theo học kỳ hoặc theo năm học cho phù hợp. Tuy nhiên, đến nay, quyền lợi của GV dạy tăng giờ, tăng tiết vẫn nằm trên giấy.

Câu chuyện GV chờ thù lao tăng giờ, tăng tiết không chỉ phản ánh vấn đề tài chính, mà còn đặt ra yêu cầu về tính cấp bách, kịp thời và công bằng trong thực thi cơ chế đãi ngộ đối với những người đang trực tiếp góp phần đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc