Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đang thực hiện dở dang

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đang thực hiện dở dang chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025, đồng thời dừng chủ trương đầu tư đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện, các hộ dân không còn nhu cầu tái định cư.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các xã thuộc Đề án và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chủ động theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể UBND các xã thuộc Đề án và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án.

Tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý theo quy định và khi có yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa khẩn trương tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các dự án sắp xếp, ổn định dân cư được bàn giao từ các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Hoàn thành các thủ tục liên quan và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đang thực hiện dở dang chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ phòng chống thiên tai năm 2026 (gồm các dự án: bản Chiềng, xã Trung Sơn; khu phố Na Khà, xã Mường Lát; bản Trung Thắng, xã Mường Lý; thôn Trình, xã Cổ Lũng; thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái).

Phối hợp với UBND các xã có liên quan khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án sắp xếp, ổn định dân cư (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng có thay đổi về quy mô, vị trí, tổng mức đầu tư), gồm: Bản Xa Lung, xã Mường Lý; bản Lách, xã Mường Chanh; bản Suối Lóng, xã Tam Chung; bản Ma Hác, xã Trung Lý; bản Tung, xã Trung Lý; bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu; bản Yên, xã Mường Mìn; bản Tân Lập, xã Trung Thành; thôn Mỵ, xã Yên Nhân.

Dừng chủ trương đầu tư đối với các dự án sắp xếp, ổn định dân cư (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đã hết thời gian thực hiện, các hộ dân không còn nhu cầu tái định cư), gồm: Bản Ngố, xã Mường Chanh; bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn; khu Pom Ban, bản Giàng, xã Yên Khương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã thuộc Đề án thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 20/01/2026.

Trong đó, đối với các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan và thi công công trình.

Đối với các dự án tái định cư tập trung mới giai đoạn 2026-2030, khẩn trương báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách xã để tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm dự kiến bố trí tái định cư tập trung cho các hộ dân (phải thực hiện xin ý kiến rộng rãi và được sự thống nhất của tất cả các hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên địa bàn) đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp xã.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)