Đẩy nhanh tiến độ khắc phục các điểm sạt lở

Do thiên tai gây ra trong năm 2025, toàn tỉnh có tới 4.530 vị trí sạt lở với tổng khối lượng đất, đá, bê tông và nhựa đường khoảng 762.589m3, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động vận tải.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục sạt lở tuyến đường vào trung tâm xã Sơn Thủy.

Trước thực trạng đó, các đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng triển khai các phương án khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc để xử lý sự cố. Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra trên các tuyến giao thông, ngày 19/12/2025 UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), số 10 (bão Bualoi) và mưa sau bão năm 2025. Địa điểm thực hiện trên địa bàn các xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Sơn Thủy, Yên Nhân, Trung Hạ, Quan Sơn, Sơn Điện, Bát Mọt, Thường Xuân, Hóa Quỳ, Vân Du, Kim Tân, Thanh Kỳ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 45,664 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện là ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện hoàn thành trong quý II/2026.

Đến thời điểm hiện tại, đối với công tác hót dọn đất sạt trên 33 tuyến đường, toàn bộ khối lượng đã được các đơn vị thực hiện hoàn thành ngay trong năm 2025, góp phần giải phóng mặt đường, đảm bảo giao thông tạm thời. Đối với các vị trí đảm bảo giao thông có giải pháp xử lý kỹ thuật trên 33 tuyến, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh. Trên các tuyến quốc lộ, đã hoàn thành 3/6 tuyến, 3 tuyến còn lại đang thi công và đạt khoảng 75% khối lượng. Trên các tuyến đường tỉnh, đã hoàn thành 15/27 tuyến, 12 tuyến còn lại đạt khoảng 70% khối lượng thi công. Các hạng mục chủ yếu bao gồm gia cố taluy, xây dựng tường chắn, xử lý nền đường và hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo ổn định lâu dài. Đối với các vị trí thực hiện theo lệnh xây dựng, bao gồm 11 tuyến đường (5 tuyến quốc lộ và 6 tuyến đường tỉnh), tiến độ cũng đang được triển khai tích cực. Trên các tuyến quốc lộ, toàn bộ 5/5 tuyến đang thi công, đạt khoảng 85% khối lượng. Trên các tuyến đường tỉnh, đã hoàn thành 3/6 tuyến, 3 tuyến còn lại đang thi công và đạt khoảng 70% khối lượng. Đây đều là những công trình có tính chất cấp bách, yêu cầu kỹ thuật cao, được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công.

Ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Bảo trì, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa, cho biết: “Khó khăn lớn nhất tại các vị trí sạt lở đang khắc phục hiện nay là địa hình hiểm trở, nhiều điểm sạt lở nằm sâu trong khu vực có taluy cao, nguy cơ tái sạt trượt lớn. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao cũng làm đội chi phí vận hành máy móc, nhưng với tinh thần trách nhiệm, các đơn vị vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ”.

Hiện nay, trên công trường khắc phục các vị trí sạt lở, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra, từng bước khôi phục hoàn toàn hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng do thiên tai. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ách tắc giao thông. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị quản lý đường bộ bố trí sẵn sàng máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực tại các điểm xung yếu, đảm bảo có thể xử lý ngay khi xảy ra ách tắc do cây đổ, sạt trượt, bồi lấp. Đồng thời, tổ chức khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm, nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã có tuyến đường đi qua huy động lực lượng tại chỗ, nắm bắt tình hình nhanh chóng và xử lý kịp thời các sự cố bước đầu, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thuộc địa bàn được giao quản lý.

Bài và ảnh: Lê Hợi