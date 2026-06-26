Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 26/6/2026 triển khai thực hiện Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035”, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân về vai trò, lợi ích của năng lượng nguyên tử, góp phần thúc đẩy ứng dụng hiệu quả lĩnh vực này trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Theo kế hoạch, mục tiêu chung là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết về lợi ích, hiệu quả và đóng góp của năng lượng nguyên tử đối với phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và Nhân dân, đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn, văn hóa an ninh trong nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu ít nhất 60% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc các đơn vị liên quan của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và ít nhất 20% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của các sở, ngành liên quan được tiếp cận thông tin về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân. Đến năm 2035, các tỷ lệ này lần lượt đạt tối thiểu 80% và 30%.

Kế hoạch tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; phổ biến kiến thức về điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường; đồng thời cung cấp thông tin về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các nội dung tuyên truyền sẽ được triển khai trên Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và trên môi trường mạng, các nền tảng mạng xã hội.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)