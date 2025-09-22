Đầu tư Vinhomes Green Paradise Cần Giờ năm 2025 khác gì so với 2027?

Vinhomes Green Paradise đang bước vào giai đoạn định hình thị trường bất động sản biển TP.HCM. Với quy mô gần 2870ha và vốn đầu tư xấp xỉ 10 tỷ USD, dự án không chỉ là một siêu đô thị lấn biển mà còn là biểu tượng quốc tế được giới đầu tư mong chờ.

Thế nhưng, khác biệt lớn nhất lại nằm ở thời điểm xuống tiền. Năm 2025 – giai đoạn khởi đầu với mức giá “nằm đáy kỳ vọng”, còn năm 2027 – khi hạ tầng trọng điểm dần hình thành, thị trường chắc chắn đã bước vào chu kỳ tái định giá. Như Chuyên gia bất động sản Ông Người Nhật nhận định, mỗi mốc hạ tầng đều là bước nhảy vọt cho tài sản, và 2025 – 2027 sẽ là hai lát cắt khác nhau của cùng một cơ hội. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây!

Cơ hội đầu tư Vinhomes Green Paradise Cần Giờ năm 2025

Năm 2025, Vinhomes Cần Giờ chính thức mở bán giai đoạn đầu. Đây là thời điểm mà giới đầu tư nhìn thấy rõ hai lợi thế: pháp lý hoàn chỉnh và mức giá thấp nhất của chu kỳ.

Theo Chuyên gia Nhật Phạm, giai đoạn đầu tiên bao giờ cũng là “sân chơi” của những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Bởi khi cầu Cần Giờ chưa khởi công, siêu cảng trung chuyển mới ở mức triển khai thủ tục, giá bán sẽ chưa phản ánh hết tiềm năng.

Nhà đầu tư xuống tiền 2025 có thể hưởng lợi từ:

Giá khởi điểm thấp : so với các giai đoạn sau, mức giá 2025 có thể chênh lệch 15–20%.

Chính sách thanh toán linh hoạt : thường ưu đãi mạnh cho khách hàng tiên phong, giảm áp lực vốn.

Quyền chọn vị trí đẹp: các sản phẩm shophouse mặt tiền quảng trường, biệt thự ven biển... còn nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ: đây là giai đoạn “ôm hàng chờ sóng”. Dòng tiền cho thuê chưa hình thành, giá trị sinh lời chủ yếu đến từ kỳ vọng hạ tầng. Ai xuống tiền lúc này, tức là chấp nhận chiến lược “gom ở đáy” để chốt lời khi thị trường bật sóng.

Phối cảnh quy mô và quy hoạch tổng thể dự án Vinhome Green Paradise

Cơ hội đầu tư Vinhomes Green Paradise Cần Giờ năm 2027

Đến năm 2027, cục diện Vinhomes Cần Giờ thay đổi hoàn toàn. Lúc này, cao tốc Bến Lức – Long Thành đã hoàn tất, siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào vận hành giai đoạn đầu, và cầu Cần Giờ đã khởi công được gần 1 năm. Thị trường bất động sản nơi đây bước vào chu kỳ tái định giá rõ rệt.

Khác biệt lớn của năm 2027 là:

Thanh khoản tăng mạnh : khách hàng không chỉ mua kỳ vọng, mà đã có dòng khách du lịch và chuyên gia siêu cảng thực tế kéo về. Dòng tiền khai thác hiện hữu: Shophouse trên phố đi bộ, condotel view biển, mini-hotel quanh quảng trường bắt đầu có công suất cao.

Giá trị tài sản bước sang mặt bằng mới: theo phân tích của Ông Người Nhật, mức giá có thể cao hơn 25–30% so với 2025, đặc biệt ở các sản phẩm gần hạ tầng hoặc ven biển.

Tuy nhiên, xuống tiền 2027 cũng đồng nghĩa mua khi thị trường đã “chín”. Lợi nhuận kỳ vọng sẽ thiên về dòng tiền khai thác và tăng giá ổn định, chứ khó có mức biên lợi nhuận đột phá như giai đoạn tiên phong.

Phối cảnh dự án Cầu Cần Giờ, đòn bẩy cho giá trị Vinhomes Cần Giờ

Đây là thời điểm phù hợp với những nhà đầu tư an toàn, muốn thấy hạ tầng rõ ràng rồi mới tham gia.

So sánh chiến lược đầu tư Vinhomes Green Paradise: giai đoạn 2025 - 2027

Điểm khác biệt cốt lõi giữa đầu tư Vinhomes Cần Giờ 2025 và 2027 nằm ở chiến lược đầu tư.

Năm 2025 : phù hợp với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, chấp nhận chờ đợi, ưu tiên biên lợi nhuận tăng giá mạnh. Lợi thế là giá thấp, vị trí đẹp, chính sách tốt. Rủi ro chính là thời gian chờ hạ tầng.

Năm 2027: phù hợp với nhà đầu tư cần dòng tiền hiện hữu, muốn thấy giá trị khai thác rõ ràng. Lợi thế là thanh khoản mạnh, dòng tiền thực tế, rủi ro thấp hơn. Nhược điểm là giá mua cao, biên lợi nhuận từ chênh lệch giá giảm dần.

Theo chuyên gia Nhật Phạm, bài toán đầu tư thông minh là gom ở 2025 – khai thác và tái cơ cấu ở 2027. Tức là, nhà đầu tư nên tận dụng mức giá “nằm đáy kỳ vọng” để sở hữu sản phẩm, sau đó đến 2027 vừa khai thác dòng tiền vừa có thể chốt lời một phần để tái đầu tư. Đây là cách “đi trước một bước so với hạ tầng” – nguyên tắc quan trọng trong đầu tư bất động sản.

Rõ ràng, Vin Cần Giờ là một cơ hội hiếm hoi mà thời điểm quyết định gần như chi phối toàn bộ biên lợi nhuận. Năm 2025 dành cho những ai đủ tầm nhìn, dám tiên phong, trong khi năm 2027 là giai đoạn an toàn, dòng tiền rõ ràng. Với góc nhìn của Ông Người Nhật, sự khác biệt giữa hai mốc này không nằm ở việc nên hay không nên đầu tư, mà là bạn muốn lợi thế tiên phong hay sự chắc chắn trong vận hành. Và dẫu chọn thời điểm nào, Vinhomes Cần Giờ vẫn là điểm đến xứng đáng trong chu kỳ 2025–2030.

