Đầu tư nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế

Với hơn 95% tổng dư nợ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Lang Chánh (Agribank Lang Chánh) - Thanh Hóa đang khẳng định vai trò chủ lực trong việc đưa vốn tín dụng đến vùng sâu, vùng xa, giúp Nhân dân đầu tư sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn một cách bền vững.

Gia đình ông Lê Văn Tưởng, xã Linh Sơn được vay vốn của Agribank Lang Chánh đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Là khách hàng gắn bó với Agribank Lang Chánh nhiều năm thông qua việc gửi tiền tiết kiệm và vay vốn để xây dựng xưởng sản xuất đồ gỗ dân dụng, ông Lê Văn Tưởng, xã Linh Sơn vừa mới được ngân hàng giải ngân 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, ông đã đầu tư mua thêm máy móc, thiết bị, từ đó nâng công suất, chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường, khách hàng, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 4 lao động.

Để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng tại địa phương, Agribank Lang Chánh đã tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị khách hàng mới, triển khai hiệu quả các chương trình huy động vốn, thu hút các nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư. Ngân hàng đã tập trung nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, nhất là cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển nghề truyền thống, cho vay phát triển kinh tế trang trại, trồng rừng... Đồng thời, tích cực cải tiến quy trình, rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn và nâng định mức vay vốn cho khách hàng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng như về hạn mức vốn vay, tài sản thế chấp. Cùng với đó đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất thấp giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận vốn thuận lợi, Agribank Lang Chánh đã tích cực triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông cải thiện hạ tầng internet ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Cán bộ Agribank Lang Chánh thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank Plus, sử dụng ví điện tử để thanh toán, chuyển khoản thuận tiện, giảm bớt rủi ro trong việc sử dụng tiền mặt.

Anh Lê Văn Phúc, xã Giao An, chia sẻ: “Ban đầu cũng ngại vì không thành thạo công nghệ, nhưng được cán bộ ngân hàng hướng dẫn cặn kẽ, giờ tôi đã biết dùng điện thoại thông minh để thực hiện giao dịch qua ứng dụng của Agribank rất tiện lợi, các khoản thanh toán tiền học, tiền điện... phần lớn tôi đều sử dụng theo hình thức trực tuyến, giảm thời gian đi lại”.

Ông Đinh Văn Tĩnh, Giám đốc Agribank Lang Chánh, cho biết: “Ngân hàng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tập trung đầu tư tín dụng các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đồng thời, quan tâm đổi mới phong cách giao dịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian giao dịch thân thiện. Để dòng vốn đến được với nông dân, cán bộ Agribank Lang Chánh đã đến tận cơ sở tư vấn, hướng dẫn người dân vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Rà soát cân đối đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho khách hàng trên địa bàn, tập trung vào đối tượng cho vay nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp sản xuất có tình hình tài chính tốt, các HTX, doanh nghiệp phục hồi sản xuất...”.

Đến trung tuần tháng 8/2025, tổng dư nợ của Agribank Lang Chánh đạt gần 1.000 tỷ đồng, với hơn 6.200 khách hàng đang vay vốn, tăng trưởng dư nợ 6,7% so với đầu năm. Ngoài việc chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm bắt các điều kiện, thủ tục hồ sơ vay vốn, ngân hàng còn thường xuyên thực hiện nâng hạn mức vay không tài sản bảo đảm, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đã có những chính sách rất thiết thực, hỗ trợ cho người dân vay vốn giảm bớt khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, như: giảm đồng loạt lãi suất cho vay trung, dài hạn; có nhiều lần giảm lãi suất cho vay mới, nhiều gói ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như gói vay ưu đãi cá nhân 11.000 tỷ đồng và gói vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp 20.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi của Agribank Lang Chánh, hàng trăm nghìn hộ dân trên địa bàn các xã: Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An đã tích cực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tạo thêm nhiều công việc ổn định với thu nhập khá cho lao động tại địa phương.

Với các giải pháp, cơ chế, chương trình ưu đãi lãi suất linh hoạt, Agribank Lang Chánh đã và đang cùng với hệ thống Agribank đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Qua đó góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương