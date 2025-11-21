Dấu ấn tinh gọn bộ máy

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ khó, phức tạp và nhiều thách thức bởi liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Sau khi thành lập mới, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn đã giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; đồng thời, rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, theo hướng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì. Ngoài ra, tỉnh cũng phê duyệt danh mục vị trí việc làm và bố trí sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt và cách làm bài bản, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Một “điểm sáng” trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của tỉnh Thanh Hóa là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn. Giai đoạn 2019-2021, Thanh Hóa đã sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã (giảm 76 xã); sáp nhập 3.112 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.528 thôn, tổ dân phố (giảm 1.584 thôn, tổ dân phố). Với con số ấn tượng đó, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước. Đáng nói, không chỉ hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn mà qua đó còn góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở. Đồng thời, cơ cấu, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước và phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội... Không dừng lại ở đó, giai đoạn 2023-2025, Thanh Hóa tiếp tục đi tiên phong khi nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và sáp nhập 23 xã để thành lập 11 xã (giảm 12 xã). Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ ở các khối Đảng, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Kết quả tinh gọn bộ máy của Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Song, thực tế vận hành vẫn còn nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, công cuộc tái cấu trúc toàn diện hướng đến hoàn thiện bộ máy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, cũng như mỗi địa phương. Năm 2025, từ sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Đảng ta, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, đề xuất phương án tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sáp nhập các ban, sở, ngành, đơn vị theo định hướng của Trung ương, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ. Cụ thể: Sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; sáp nhập Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ (chuyển một số nhiệm vụ khác về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan theo hướng dẫn, quy định của Trung ương); sáp nhập Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sáp nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ (chuyển chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Sở Giáo dục và Đào tạo, chức năng quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế); chuyển Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh, thành lập Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh. Cùng với đó, kết thúc hoạt động của một số cơ quan, đơn vị (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 3 ban cán sự Đảng và 8 đảng đoàn)...

Đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh Thanh Hóa có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 5 sở), 2 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm 1 tổ chức); 120 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm Văn phòng, Thanh tra) thuộc các sở (giảm 35 phòng); 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm 7 phòng); 13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (giảm 1 đơn vị); 207 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành và các chi cục thuộc sở (giảm 11 đơn vị). Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện cũng được Thanh Hóa thực hiện đúng lộ trình. Lần đầu tiên kể từ năm 1945, cả nước đã giảm một cấp hành chính (không tổ chức cấp huyện) để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao, sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Thanh Hóa có 166 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 19 phường và 147 xã), giảm 381 đơn vị (đạt tỷ lệ 69,65%).

Với những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Thanh Hóa đã sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với một nền tảng thể chế vững chắc và bộ máy tinh gọn đã vận hành thông suốt, sẽ đưa Thanh Hóa vững bước trên hành trình cùng dân tộc hướng tới tương lai.

Bài và ảnh: Tố Phương