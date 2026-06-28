Dấu ấn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạch Bình đã xây dựng được bộ máy làm việc ổn định và xuyên suốt. Việc sắp xếp lại hệ thống chính trị theo hướng gọn nhẹ, bớt đầu mối trung gian đã giúp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành. Hiện tại, địa phương đã tinh giản nhân sự từ 79 biên chế ban đầu xuống còn 65 người. Dù nhân lực giảm đi, đội ngũ cán bộ của xã vẫn nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Bình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm tạo nên sự thay đổi căn bản trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Thạch Bình. Cấp ủy và chính quyền xã đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính gắn liền với công cuộc chuyển đổi số. Bên cạnh việc duy trì hoạt động ổn định của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và văn bản điện tử vào công tác điều hành. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ từng bước được chuyển dịch sang môi trường mạng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao trải nghiệm giao dịch cho người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Thạch Bình, từ 1/7/2025 đến tháng 5/2026, xã đã tiếp nhận tổng cộng 10.371 hồ sơ hành chính. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm ưu thế vượt trội với 9.504 hồ sơ (đạt 91,64%); số còn lại là 867 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (chiếm 8,36%). Hầu hết thủ tục thuộc thẩm quyền của xã, đặc biệt là các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, cư trú và đất đai... đều đã được tích hợp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,15%, góp phần phân định rõ trách nhiệm, xóa bỏ chồng chéo và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bình, cho biết: "Sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội của xã Thạch Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều dự án, mô hình sinh kế mới được triển khai, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, xã đã giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài và xử lý cơ bản việc nợ đọng xây dựng cơ bản của 49 dự án. Đồng thời, địa phương cũng tập trung nguồn lực để xây dựng các công trình an sinh xã hội, phát triển hạ tầng số, cải cách thủ tục hành chính".

Nhằm gắn kết chính quyền với người dân theo mô hình quản lý mới, Đảng ủy xã Thạch Bình đã cử các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp sinh hoạt cùng các chi bộ. Nhờ vậy, mọi kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người dân đều được tổng hợp, giải quyết nhanh chóng, đúng thẩm quyền. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Thạch Bình đã tiếp nhận 42 đơn thư của công dân. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, UBND xã đã giải quyết triệt để 37 đơn thư của công dân, đạt tỷ lệ 88,09%.

“Xã Thạch Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân. Xã cũng từng bước tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của người dân”, ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Bài và ảnh: Hải Anh