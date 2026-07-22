Dấu ấn đội bóng đá Thanh Hóa qua những lần chuyển đổi

Trong hơn 60 năm hình thành và phát triển, bóng đá Thanh Hóa đã nhiều lần trải qua những cuộc chuyển giao về mô hình quản lý, đơn vị chủ quản và nhà đầu tư. Mỗi lần chuyển giao đều gắn với một tên gọi mới, mở ra một giai đoạn phát triển khác nhau cho đội bóng xứ Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa thảo luận phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho câu lạc bộ.

Những ngày qua, bóng đá Thanh Hóa lại đứng trước một ngã rẽ. Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị chuyển giao đội bóng do hạn chế về nguồn lực tài chính.

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa ngày 19/7 để thảo luận phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho câu lạc bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho biết không để đội bóng lỡ nhịp mùa giải mới; đồng thời giao các đơn vị liên quan khẩn trương bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện cho ban huấn luyện và cầu thủ; chuẩn bị phương án phù hợp để đội bóng sớm trở lại guồng tập luyện trước mùa giải mới.

Đây không phải lần đầu đội bóng đá Thanh Hóa đối mặt khó khăn. Trong hơn 60 năm hình thành và phát triển, đội bóng đã nhiều lần đổi tên, đổi chủ quản, đổi nhà đầu tư - từ Công an Thanh Hóa, Halida Thanh Hóa, Xi măng Công Thanh Thanh Hóa, Lam Sơn Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa cho đến Đông Á Thanh Hóa.

Mỗi cái tên gắn với một chặng đường riêng, nhưng điều không đổi vẫn là khát vọng giữ gìn một đội bóng đại diện cho xứ Thanh ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Công an Thanh Hóa: Điểm tựa lịch sử và những ngày đầu gian khó

Đội bóng đầu tiên của bóng đá Thanh Hóa được thành lập năm 1962. Đến năm 1965, đội được chuyển về Công an tỉnh quản lý và mang tên Công an Thanh Hóa, mở ra giai đoạn kéo dài gần ba thập kỷ gắn liền với một trong những biểu tượng của bóng đá xứ Thanh.

Đội bóng Công an Thanh Hóa giành ngôi Á quân Giải A1 toàn quốc năm 1992.

Dưới màu áo Công an Thanh Hóa, đội bóng từng nhiều năm thi đấu ở hệ thống giải vô địch quốc gia. Năm 1992, đội giành ngôi Á quân Giải A1 toàn quốc, qua đó giành quyền thi đấu ở Hạng mạnh quốc gia.

Năm 1993, đội bóng được chuyển từ Công an tỉnh về Sở Thể dục Thể thao quản lý - bước đi quan trọng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam từng bước thay đổi mô hình tổ chức, tạo tiền đề cho quá trình tái lập đội bóng chuyên nghiệp sau này.

Sau giai đoạn nhiều biến động của bóng đá cả nước cuối thập niên 1990, năm 2000 đội bóng Thanh Hóa được tái lập để tham dự Giải hạng Ba quốc gia. Chỉ trong vài mùa giải, đội liên tiếp thăng hạng, từng bước trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

Halida Thanh Hóa - bước ngoặt chuyên nghiệp hóa

Năm 2005, bóng đá Thanh Hóa bước sang một chương mới khi hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với sự đồng hành của nhà tài trợ Halida, đổi tên thành Halida Thanh Hóa - dấu mốc đánh dấu quá trình chuyển từ đội bóng địa phương sang CLB chuyên nghiệp có doanh nghiệp đồng hành.

Halida Thanh Hóa giành giành quyền thăng hạng V.League 2007 sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: Internet

Dưới tên gọi này, đội bóng từng bước khẳng định vị thế. Mùa giải 2006, đội bóng giành ngôi Á quân Giải hạng Nhất quốc gia, qua đó giành quyền thăng hạng chơi ở V.League 2007 sau nhiều năm chờ đợi. Thành tích này mở đầu cho hành trình hiện diện liên tục của bóng đá Thanh Hóa tại giải đấu cao nhất Việt Nam cho đến nay.

Những lần đổi chủ để giữ vững vị thế

Sau mùa giải 2008 không thành công, Halida Thanh Hóa chỉ xếp thứ 13/14 đội tại V.League và nhiều trụ cột rời đội. Cuối năm 2008, UBND tỉnh giao CLB cho Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh quản lý, đổi tên thành Xi măng Công Thanh Thanh Hóa.

Với nguồn lực tài chính được tăng cường, bộ máy tổ chức được củng cố cùng chế độ đãi ngộ tốt hơn, đội bóng nhanh chóng khởi sắc, kết thúc mùa giải 2009 ở vị trí thứ 9/14 đội sau nhiều chiến thắng ấn tượng trước Bình Định, Hải Phòng và Thể Công.

Đội bóng từng nhiều lần đổi tên, đổi logo qua các giai đoạn. Ảnh: Chuyện Áo Đấu

Ngày 29/9/2009, UBND tỉnh thành lập CLB Bóng đá Thanh Hóa trên cơ sở tiếp nhận CLB Xi măng Công Thanh, đưa đội bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, sau khi nhà tài trợ rút lui, đội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Cuối năm 2009, việc tiếp nhận suất thi đấu của Thể Công (sau khi đội bóng này chuyển giao cho Viettel FC) đã giúp Thanh Hóa giữ suất dự V.League, lần lượt mang tên Viettel - Thanh Hóa rồi Lam Sơn Thanh Hóa ở mùa giải 2010.

Từ năm 2011 đến 2014, đội bóng trở lại tên gọi Thanh Hóa, từng bước ổn định lực lượng và cải thiện thành tích. CLB xếp thứ 7 tại V.League 2011, giành hạng ba Cúp Quốc gia cùng năm. Hai mùa giải sau đó, đội tiếp tục cán đích ở vị trí thứ ba V.League 2014 và 2015, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo.

FLC Thanh Hóa là một “thế lực” trên bản đồ bóng đá Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018.

Năm 2015, một cuộc chuyển giao lớn khác diễn ra khi Tập đoàn FLC trở thành nhà đầu tư, đội bóng đổi tên thành FLC Thanh Hóa.

Nguồn lực tài chính mạnh đã đưa đội bóng bước vào một trong những giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử: liên tiếp cạnh tranh chức vô địch V.League, hai lần giành ngôi á quân, lần đầu góp mặt tại AFC Cup và sở hữu lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia.

Sau khi FLC rút lui cuối năm 2018, đội bóng trở lại tên gọi Thanh Hóa trong hai mùa giải 2019 và 2020, đồng thời bắt đầu quá trình tái cơ cấu để duy trì hoạt động.

CLB Đông Á Thanh Hóa đoạt Cúp Quốc gia mùa giải 2023/2024.

Từ mùa giải 2021, đội bước sang giai đoạn mới với tên gọi Đông Á Thanh Hóa. Dưới sự đồng hành của nhà tài trợ mới, đội bóng tiếp tục khẳng định vị thế bằng hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp (2023 và 2023/2024), cùng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2023 - là giai đoạn bóng đá Thanh Hóa ghi dấu ấn mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Truyền thống Thanh Hóa là điểm tựa trường tồn

Nhìn lại hơn sáu thập kỷ phát triển, có thể thấy lịch sử bóng đá Thanh Hóa luôn gắn với những cuộc đổi thay. Từ Công an Thanh Hóa đến đội bóng chuyên nghiệp, từ các doanh nghiệp đồng hành như Halida, Xi măng Công Thanh, Lam Sơn, FLC hay Đông Á, mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn riêng và giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn.

Khán đài sân Thanh Hóa luôn rực lửa qua từng thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục kết nối, vận động các doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tâm huyết tiếp nhận đội bóng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bóng đá đồng bộ từ phong trào, đào tạo trẻ đến chuyên nghiệp.

Nếu CLB bước vào một cuộc chuyển giao mới trong thời gian tới, đó sẽ không phải sự khởi đầu từ con số không, mà là sự tiếp nối của một hành trình đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tên gọi có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng truyền thống của bóng đá Thanh Hóa, tình yêu của người hâm mộ và khát vọng giữ vững vị thế của đội bóng xứ Thanh vẫn là những giá trị được gìn giữ và tiếp nối.

---

Tư liệu tham khảo: Sách "70 năm Thể dục Thể thao Thanh Hóa (1946–2016)"

Hoàng Sơn