Dấu ấn cựu chiến binh trong đời sống xã hội

Giữ vững và phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) Thanh Hóa ngày càng khẳng định vai trò và dấu ấn nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cựu chiến binh thôn Xuân Thành, xã Nông Cống trồng cây trên tuyến đường mẫu của thôn.

Những ngày giữa tháng 4 vừa qua, hội viên CCB thôn Xuân Thành, xã Nông Cống đã đóng góp kinh phí và tự tay trồng 130 cây cau trên tuyến đường mẫu của thôn. Việc làm này thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của hội viên CCB thôn Xuân Thành trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Những hàng cau được hình thành không chỉ tạo điểm nhấn cho tuyến đường của thôn, mà còn mang dấu ấn của hội CCB trong đời sống xã hội.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, những hàng cây xanh tỏa bóng mát trải dài khắp các tuyến đường cũng là điểm nổi bật trong hoạt động của hội CCB. Thực hiện từ nhiều năm nay, mô hình “Hàng cây CCB” không chỉ được triển khai trên các trục đường chính, mà còn được trồng trong công sở xã, nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, cổng trường học... Ở nhiều nơi còn có những chiếc ghế đá do CCB ủng hộ, đặt ngay dưới hàng cây tỏa bóng mát cho người dân nghỉ ngơi, vui chơi, sinh hoạt tập thể. Ngoài mang lại cảnh quan đẹp cho các vùng quê, những “Hàng cây CCB” còn góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay việc bảo vệ môi trường.

Luôn mang trong mình ý chí và phẩm chất kiên trung của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Thanh Hóa đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu”. Để nhân lên những hành động đẹp vì đồng đội, Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào “Xóa nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở”. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB đóng góp 24.000 đồng/năm, người có điều kiện thì ủng hộ nhiều hơn để xây dựng quỹ. Với số lượng cán bộ, hội viên đông hơn 21.000 người, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để làm mới và sửa chữa được 486 ngôi nhà, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng cùng gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên.

Mới được trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” đầu năm 2026, CCB Nguyễn Thọ Thảo, thôn 5 Viên Ngoại, xã Thiệu Trung không giấu nổi niềm xúc động: “Cuộc đời tôi, từ thanh xuân đến khi tóc đã bạc, chỉ quanh quẩn trong căn nhà cấp bốn xập xệ. Cuộc sống tạm bợ khiến vợ chồng tôi chẳng dám mơ ước xa vời về nơi ở mới. Nhưng được Hội CCB tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ về ngày công của hội viên CCB trong thôn, vợ chồng tôi đã cất nên ngôi nhà mới trong niềm phấn khởi vô cùng”.

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tham gia. Để giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác gần 2.300 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nhiều cách làm, nhiều mô hình xây dựng quỹ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế đã được thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp và được nhân rộng tại nhiều địa phương. Đến nay, Thanh Hóa không còn hội viên CCB thuộc diện hộ đói; hộ nghèo giảm trung bình 0,31% mỗi năm; hộ khá, giàu tăng 1,34% mỗi năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Xứ Thanh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thanh Hóa đã có những đóng góp rất đáng tự hào. Để những “trang sử vàng” của dân tộc không bị lãng quên, nhiều CCB trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ. Giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức được 152 buổi nói chuyện truyền thống; tổ chức hàng trăm buổi gặp mặt, tọa đàm giữa các CCB là những nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã bồi đắp lý tưởng cách mạng, để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử, đồng thời củng cố niềm tin của các em vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Nổi bật như phong trào “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến 53.512m2 đất, đóng góp gần 4,5 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, lát vỉa hè, xây dựng nhà văn hóa... Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng rãi với nhiều mô hình cụ thể. Phong trào CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng đã nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân và những người bị nạn, được nhiều nơi trong cả nước biết đến và học tập.

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, dù chiến tranh hay hòa bình, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho đời.

Bài và ảnh: Minh Khôi