Dấu ấn cải cách và đổi mới

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, sau 5 năm thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, giai đoạn 2021-2030”, Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong hành trình cải cách và đổi mới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Sơn hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Khôi

Để quyết định sự thành bại của công cuộc cải cách, Thanh Hóa đã thẳng thắn nhận diện những “điểm nghẽn” cần phải sớm khắc phục, đó là: Các Chỉ số PAR INDER, SIPAS, PCI và PAPI luôn không ổn định và thường xếp ở nhóm cuối của cả nước; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa cao; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vẫn chưa được khắc phục... Để từng bước loại bỏ những “gam màu tối” trong CCHC, nhiều nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch lớn về đẩy mạnh CCHC đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch CCHC theo từng năm để cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới có tính khả thi. Trong đó chú trọng các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp quản lý trên các lĩnh vực; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Tinh thần cải cách và đổi mới chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành hành động thống nhất từ tỉnh đến xã và thấm sâu trong nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình, đề án và mục tiêu lớn mà tỉnh đề ra, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện cũ và cấp xã luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện CCHC theo hướng “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian hoàn thành và rõ hiệu quả”.

Bầu không khí đổi mới cùng sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở đã giúp Thanh Hóa xác lập những kỷ lục mới trên bảng xếp hạng các chỉ số CCHC. Giai đoạn 2021-2025, lần đầu tiên Thanh Hóa ghi dấu ấn nổi bật bằng những “con số đẹp”, đó là: Xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số PAPI, xếp thứ 5 Chỉ số SIPAS, thứ 10 Chỉ số PAR INDEX và thứ 21 về Chỉ số PCI. Sau hơn 10 năm chính thức tham gia các bộ chỉ số CCHC, giai đoạn 2021-2025 có thể nói là thành công nhất của Thanh Hóa khi lần đầu tiên vươn lên nằm trong top đầu cả nước về nhiều chỉ số. Thành quả này ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc, cùng quyết tâm chính trị cao nhất của Thanh Hóa khi kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu vì người dân, doanh nghiệp phục vụ.

Với tinh thần cải cách liên tục và xuyên suốt, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đặt ra cũng đạt ở mức cao. Trong 5 năm qua, 100% văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được cụ thể hóa và triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số cơ chế, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư đã được bổ sung, hoàn thiện kịp thời. Hằng năm, tỉnh đều đưa vào kế hoạch và yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ TTHC, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông - vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo... Kết quả, từ năm 2021 đến năm 2024, có 71 thủ tục được đưa vào rà soát. Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước rà soát là 78 tỷ 762 triệu đồng/năm; tổng chi phí tuân thủ TTHC sau rà soát 28 tỷ 707 triệu đồng/năm. Chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là 50 tỷ 054 triệu đồng/năm; tỷ lệ chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là 63,55% (vượt chỉ tiêu cắt giảm đề ra 43,55%). Năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục đưa vào thực hiện rà soát, đơn giản hóa đối với 20 TTHC. Nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý đã được cắt giảm, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện.

Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hiện nay, chuyển đổi số đang hiện diện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực và giữ vai trò “then chốt” trong phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng viễn thông được các doanh nghiệp đầu tư mở rộng; hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trục tích hợp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu của tỉnh hiện đang kết nối 11 hệ thống thông tin nội tỉnh và 15 dịch vụ kết nối hệ thống thông tin ngoài tỉnh. Cổng Dữ liệu mở của tỉnh hiện đang cung cấp 60 bộ dữ liệu mở thuộc 16 lĩnh vực để phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, khai thác sử dụng. Ở Thanh Hóa, 100% doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai thuế điện tử trên thiết bị di động; 100% bệnh viện công lập triển khai thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thu các khoản đóng góp.

Bước tiến mới với những thành quả ấn tượng về CCHC mà Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn 2021-2025 là rất phấn khởi. Với quyết tâm vượt qua chính mình, Thanh Hóa không cho phép hoạt động CCHC được chùng xuống mà phải nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức để kiến tạo những giá trị mới cao hơn. Bởi thế, CCHC tiếp tục được lựa chọn là 1 trong 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn CCHC là khâu đột phá để thực hiện nhằm tạo sự bứt phá ngày càng rõ nét hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Minh Khôi