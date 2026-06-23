Đập tan luận điệu xuyên tạc về xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa

Những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy dân chủ ở cơ sở và bảo đảm an sinh xã hội đã khẳng định xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là khẩu hiệu như sự xuyên tạc, mà là một quá trình hiện thực hóa lấy Nhân dân làm trung tâm và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu.

Đây là cơ sở thực tiễn vững chắc để phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ trương thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nhận diện luận điệu xuyên tạc “xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chỉ là khẩu hiệu”

Hiện nay, vấn đề xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa đang trở thành mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị. Trên các trang mạng xã hội, diễn đàn và một số website thiếu thiện chí xuất hiện không ít luận điệu cho rằng “xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chỉ là khẩu hiệu”, “không có nội hàm cụ thể”, “không mang lại giá trị thực tiễn”, thậm chí quy kết đây là sự “tô vẽ hình thức” cho bộ máy chính quyền cơ sở.

Một số đối tượng còn cố tình đánh tráo khái niệm khi cho rằng xã, phường xã hội chủ nghĩa là một mô hình hành chính riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với đời sống thực tiễn. Khi không tìm thấy một văn bản quy định cụ thể dưới dạng “mô hình mẫu”, họ lập tức kết luận rằng đây chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền.

Những luận điệu ấy thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu của quá trình đổi mới và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đây là cách tiếp cận phiến diện và thiếu cơ sở khoa học. Bởi lẽ, xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là một mô hình hành chính cứng nhắc, mà là trạng thái phát triển của chính quyền cơ sở theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nơi các giá trị cốt lõi như dân chủ, công bằng, văn minh, thượng tôn pháp luật, phục vụ Nhân dân và phát triển con người được hiện thực hóa ngày càng đầy đủ.

Mục tiêu cuối cùng của xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là thay đổi tên gọi hay hình thức tổ chức bộ máy, mà là làm cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, được bảo đảm tốt hơn các quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là hiện thực hóa tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Nước lấy dân làm gốc”; “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Trong tư tưởng của Người, mục tiêu cao nhất của mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý là phục vụ Nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng đó trong điều kiện mới.

Một xã, phường xã hội chủ nghĩa trước hết phải là nơi Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ tận tụy phục vụ Nhân dân; dân chủ được phát huy; pháp luật được thực thi nghiêm minh; kinh tế phát triển; văn hóa được giữ gìn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Nhìn từ góc độ này, xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là điều gì xa vời, mà chính là hình ảnh của một chính quyền gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Nói cách khác, đây là quá trình chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”; từ chính quyền hành chính đơn thuần sang chính quyền kiến tạo phát triển; từ việc giải quyết công việc cho dân sang đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo hạnh phúc.

Chính những nội dung ấy đã tạo nên nội hàm rất cụ thể và sức sống thực tiễn của xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn đang chứng minh xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là khẩu hiệu

Nếu khẩu hiệu chỉ dừng lại ở lời nói thì không thể tạo nên những đổi thay sâu sắc trong đời sống xã hội. Nhưng thực tiễn Việt Nam bốn thập niên đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây, đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Từ nông thôn đến đô thị, từ miền núi đến đồng bằng, hàng nghìn xã, phường đang từng bước hiện thực hóa các giá trị của chủ nghĩa xã hội bằng những kết quả cụ thể, thiết thực và gần gũi với cuộc sống của Nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới - minh chứng sinh động cho sự phát triển ở cơ sở

Có lẽ không có minh chứng nào rõ nét hơn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hơn 15 năm trước, nhiều vùng nông thôn còn đối mặt với tình trạng hạ tầng yếu kém, giao thông đi lại khó khăn, trường học và cơ sở y tế xuống cấp, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

Ngày nay, diện mạo nông thôn Việt Nam đã thay đổi sâu sắc. Những con đường đất lầy lội được thay bằng những tuyến đường bê tông rộng rãi; hệ thống điện, nước sạch, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; nhiều địa phương hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử.

Điều quan trọng hơn là thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị từng bước được thu hẹp. Những kết quả ấy không phải là khẩu hiệu mà là sự thay đổi có thể nhìn thấy, đo đếm được và cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày của hàng chục triệu người dân nông thôn.

Diện mạo nông thôn mới ở Thanh Hóa.

Chuyển đổi số ở cấp xã - từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ

Một trong những luận điệu xuyên tạc phổ biến hiện nay là cho rằng bộ máy chính quyền cơ sở còn quan liêu, xa dân và chậm đổi mới. Tuy nhiên, thực tiễn chuyển đổi số ở nhiều địa phương đang chứng minh điều ngược lại. Ngày càng nhiều xã, phường triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử, số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, chi trả các khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt... Người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay trên điện thoại hoặc máy tính mà không phải đi lại nhiều lần như trước đây.

Ở nhiều địa phương, việc giải quyết thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; tiến độ xử lý hồ sơ được theo dõi trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân được khảo sát thường xuyên. Đây chính là biểu hiện sinh động của một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Nếu xã, phường xã hội chủ nghĩa chỉ là khẩu hiệu thì sẽ không có sự chuyển biến mạnh mẽ như vậy trong phương thức phục vụ Nhân dân.

Dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng và thực chất hơn

Một trong những giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Những năm gần đây, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Người dân ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; thông qua hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội được đưa ra lấy ý kiến Nhân dân trước khi triển khai. Các khoản đóng góp, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai để người dân giám sát.

Điều đó cho thấy quyền làm chủ của Nhân dân không còn chỉ tồn tại trên văn bản mà đang từng bước được hiện thực hóa trong đời sống thực tiễn.

An sinh xã hội và giảm nghèo bền vững - thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ

Bản chất của xã hội chủ nghĩa không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở khả năng bảo đảm công bằng xã hội và chăm lo cho những người yếu thế.

Trong những năm qua, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người có công, bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, hình ảnh các cấp chính quyền cơ sở ngày đêm hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho những người gặp khó khăn đã trở thành minh chứng rõ nét cho bản chất nhân văn của chế độ.

Nếu chỉ là khẩu hiệu thì không thể có sự huy động đồng bộ của cả hệ thống chính trị để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của Nhân dân trong những thời điểm cam go nhất.

Hạnh phúc của Nhân dân - câu trả lời thuyết phục nhất

Suy cho cùng, giá trị của xã, phường xã hội chủ nghĩa không nằm ở tên gọi mà nằm ở những gì người dân được thụ hưởng.

Một xã, phường xã hội chủ nghĩa không được đánh giá bằng những khẩu hiệu treo trên hội trường mà bằng những con đường được mở rộng, những trường học khang trang hơn, những thủ tục hành chính thuận lợi hơn, những khu dân cư an toàn hơn, những cơ hội việc làm nhiều hơn và cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Khi người dân có thu nhập cao hơn, được chăm sóc y tế tốt hơn, được học tập trong môi trường tốt hơn, được tham gia quản lý xã hội nhiều hơn và cảm nhận rõ sự phục vụ của chính quyền, thì đó chính là bằng chứng sinh động nhất khẳng định xã, phường xã hội chủ nghĩa đang hiện hữu trong đời sống thực tiễn.

Thực tiễn ấy cũng là lời phản bác đanh thép nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc cho rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chỉ là khẩu hiệu.

Tóm lại, thực tiễn luôn là thước đo khách quan nhất để kiểm nghiệm mọi chủ trương, đường lối. Những đổi thay rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân đã chứng minh rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là khẩu hiệu mà là một quá trình phát triển hiện thực, đang hiện diện sinh động ở cơ sở.

Vì vậy, luận điệu cho rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chỉ là khẩu hiệu là hoàn toàn thiếu căn cứ cả về lý luận và thực tiễn. Mỗi xã, phường phát triển hơn, mỗi chính quyền gần dân hơn và mỗi người dân hạnh phúc hơn chính là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ mọi sự xuyên tạc, chống phá. Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa suy cho cùng không nhằm theo đuổi những mục tiêu hình thức, mà hướng tới giá trị cốt lõi nhất của chế độ ta là vì con người, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa