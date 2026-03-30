Đào tạo nhân lực ngành y: Lời giải cho bài toán nhân lực y tế cơ sở

Trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là đội ngũ y sĩ, bác sĩ đa khoa, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước tìm lời giải từ chính “gốc rễ” – công tác đào tạo. Những động thái mới từ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bài toán thiếu nhân lực từ tuyến cơ sở

Tại nhiều trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh, tình trạng thiếu nhân lực, nhất là bác sĩ, y sĩ đa khoa, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh vẫn đang là “điểm nghẽn” kéo dài. Không ít trạm y tế chỉ có 5 – 7 cán bộ, nhân viên y tế phải “gồng mình” đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ, từ khám chữa bệnh ban đầu, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch đến quản lý bệnh không lây nhiễm.

Áp lực công việc lớn, thu nhập còn hạn chế khiến nhiều nhân viên y tế cơ sở chưa thực sự yên tâm gắn bó lâu dài. Trong khi đó, việc thu hút nhân lực, nhất là bác sĩ về tuyến xã vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp căn cơ, trong đó đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ được xem là hướng đi bền vững.

Tăng chỉ tiêu đào tạo y sĩ đa khoa

Trước nhu cầu thực tiễn, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo, tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với ngành y sĩ đa khoa – lực lượng nòng cốt của y tế cơ sở. Theo đó, năm 2026 chỉ tiêu tuyển sinh của ngành y sĩ đã khoa tăng thêm 60 chỉ tiêu so với năm 2025, nâng chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này lên 180.

Công tác tư vấn tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Thạc sĩ, Dược sĩ CKI Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho biết: “Việc tăng chỉ tiêu không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện tại mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là chuẩn hóa đội ngũ y tế tuyến cơ sở. Chương trình đào tạo cũng được cập nhật theo hướng tăng cường thực hành, bám sát yêu cầu công việc tại trạm y tế xã, phường. Sinh viên theo học ngành y sĩ đa khoa được trang bị kiến thức toàn diện về khám chữa bệnh ban đầu, xử trí các tình huống cấp cứu thông thường, quản lý bệnh mạn tính, cũng như kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. Đặc biệt, nhà trường chú trọng liên kết với các cơ sở y tế để sinh viên có cơ hội thực tập, cọ xát thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường".

Việc mở rộng quy mô đào tạo được kỳ vọng sẽ tạo nguồn bổ sung ổn định cho hệ thống y tế cơ sở, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn.

Mở thêm ngành mới, nâng cao chất lượng nhân lực

Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng đang từng bước đa dạng hóa ngành nghề đào tạo. Năm 2026, Phân hiệu mở thêm ngành đào tạo Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học. Đây là lĩnh vực có vai trò ngày càng quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, giúp phát hiện sớm và chính xác nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh tại tuyến cơ sở còn thiếu và chưa đồng đều.

Việc mở ngành đào tạo mới này tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tạo điều kiện cho học sinh trong tỉnh tiếp cận với ngành học có nhu cầu cao. Sau khi tốt nghiệp, nguồn nhân lực này có thể quay trở lại phục vụ tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Đại diện Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cho biết, chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn của Trường Đại học Y Hà Nội, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại để nâng cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên.

Những bước đi trong công tác đào tạo nhân lực ngành y tại Thanh Hóa cho thấy sự chủ động, linh hoạt của các cơ sở giáo dục trước yêu cầu thực tiễn. Tăng chỉ tiêu đào tạo y sĩ đa khoa, mở thêm ngành chẩn đoán hình ảnh không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phân viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tư vấn tuyển sinh năm 2026.

Tuy nhiên, để bài toán nhân lực y tế cơ sở thực sự được giải quyết, bên cạnh đào tạo, cần có thêm các chính sách đồng bộ như cải thiện chế độ đãi ngộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi, cũng như có cơ chế thu hút và giữ chân nhân lực.

Khi “đầu vào” được đảm bảo và “đầu ra” được sử dụng hiệu quả, hệ thống y tế cơ sở sẽ có thêm động lực để phát triển. Và trên hết, người dân – đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa – sẽ là những người được hưởng lợi từ một mạng lưới chăm sóc sức khỏe ngày càng vững mạnh, gần dân và sát dân hơn.

Thuỳ Dung