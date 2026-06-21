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Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch bản Ngày khởi sắc

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(Baothanhhoa.vn) - Thiên nhiên ban tặng cho bản Ngày, xã Văn Phú cảnh quan thơ mộng, hùng vĩ; đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống... Đây là điều kiện quan trọng để bản Ngày phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch bản Ngày khởi sắc

Thiên nhiên ban tặng cho bản Ngày, xã Văn Phú cảnh quan thơ mộng, hùng vĩ; đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống... Đây là điều kiện quan trọng để bản Ngày phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch bản Ngày khởi sắc

Đến bản Ngày, xã Văn Phú, du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân dàn dựng, biểu diễn.

Đến với bản Ngày, du khách được hòa mình vào không gian hoang sơ, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách bao quanh bản và khám phá cánh rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Nếu đến vào mùa lúa chín, du khách được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, mang lại một vẻ đẹp ngỡ ngàng khiến ai cũng phải say đắm.

Cùng với việc trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, đến bản Ngày du khách còn được thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái như: cơm lam, xôi, cá nướng... Các món ăn này được người dân chế biến và tẩm ướp bằng các gia vị đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái.

Những năm gần đây, để phát huy tiềm năng và lợi thế, bản Ngày đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong bản mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển du lịch, tạo việc làm nâng cao thu nhập. Đồng thời, tăng cường công tác quảng bá để thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Phạm Văn Lá, chủ cơ sở homestay suối Đang - người tiên phong làm du lịch bản Ngày, cho biết: "Được sự quan tâm, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền địa phương gia đình tôi đã đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú để phát triển du lịch cộng đồng. Ban đầu, gia đình tôi chỉ dựng một căn nhà sàn. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu lưu trú của du khách ngày càng tăng, gia đình tôi đã mở rộng thêm phòng nghỉ, cải tạo cảnh quan và môi trường để thu hút khách du lịch. Đồng thời, tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu của du khách ngày càng tốt hơn. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình có thêm thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng".

Để mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, bản Ngày đã thành lập câu lạc bộ văn nghệ. Việc làm này vừa đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mang lại thu nhập cho nhiều lao động trong bản.

Anh Cao Văn Tiến, một du khách từ phường Hạc Thành, từng trải nghiệm tại bản Ngày chia sẻ: "Đến bản Ngày, tôi được ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân. Khi màn đêm buông xuống, trong hơi men của rượu cần, tôi và các thành viên trong đoàn được hòa mình vào các làn điệu dân ca, điệu múa của đồng bào dân tộc Thái. Đây thực sự là chuyến trải nghiệm đáng nhớ đối với tôi. Có cơ hội nhất định tôi sẽ cùng gia đình trở lại nơi này".

Từ đầu năm 2026 đến nay, bản Ngày đã đón hơn 10.000 lượt khách, trong đó có khoảng 3.000 lượt khách lưu trú. Khảo sát thực tế cho thấy, hoạt động du lịch tại bản Ngày không chỉ mang lại thu nhập cho những người làm dịch vụ trực tiếp mà còn tạo sinh kế cho cả cộng đồng. Đặc biệt, nông sản và sản vật địa phương được các cơ sở du lịch thu mua với giá cao, ổn định, giúp người dân tránh được tình trạng bị thương lái ép giá và nâng cao thu nhập.

Mặc dù có tiềm năng, thế mạnh, nhưng việc phát triển du lịch ở bản Ngày hiện nay với những “điểm nghẽn” đang gặp phải như: Tuyến đường 530B từ xã Linh Sơn đi xã Văn Phú nối với Quốc lộ 217 đã xuống cấp; người dân trong bản thiếu vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du khách; nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng còn hạn chế...

Ông Lê Văn Quý, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Văn Phú, chia sẻ: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm. Xã Văn Phú sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bản Ngày. Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân trong bản có điều kiện, mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan để phát triển các dịch vụ du lịch, phục vụ nhu cầu của du khách. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Văn Phú ngày càng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Anh

Từ khóa:

#Xã Văn Phú #Du khách #Phát triển du lịch #người dân #nâng cao thu nhập #Trải nghiệm #phường Hạc Thành #Vệ sinh an toàn thực phẩm #Gia đình #tạo việc làm

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