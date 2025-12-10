Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Danh sách 132 phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát từ ngày 01 đến 10/11/2025

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian từ ngày 01/11/2025 đến 10/11/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian từ ngày 01/11/2025 đến 10/11/2025.

Theo quy định, trong 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau 20 ngày kể từ khi ban hành thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Người dân có thể chủ động tra cứu phương tiện vi phạm tại địa chỉ: csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html hoặc kiểm tra vi phạm “phạt nguội” qua ứng dụng VneTraffic.

Phòng CSGT yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan đến làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vi phạm. Người dân có thể đến Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) hoặc Công an địa phương nơi cư trú để giải quyết vụ việc.

Hết thời hạn nêu trên, nếu chủ phương tiện hoặc người vi phạm không đến làm việc, hoặc Phòng CSGT chưa nhận được thông báo kết quả xử lý, lực lượng chức năng sẽ tiến hành gửi cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm theo đúng quy định.

Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Văn bản pháp luật
Ngày 11/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 46/2025/QĐ-TTg về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Ngăn chặn “cơn lốc trắng” nơi biên viễn

Ngăn chặn “cơn lốc trắng” nơi biên viễn

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm đẩy lùi “cơn lốc trắng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi gian nguy, tích cực đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây...
