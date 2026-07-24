Sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với trụ và trạm sạc xe điện trước 30/9

Liên quan đến việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trạm sạc xe điện, phía Bộ Xây dựng cho biết các bộ sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện trước ngày 30/9 tới đây.

Một trụ sạc dành cho xe ôtô điện được bố trí ngay sân của tòa chung cư tại Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức, thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methan của ngành giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã có báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trạm sạc xe điện.

“Tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 16/6/2026 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2026,” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay.

Bên cạnh đó, khi thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg, để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng xanh, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát, cập nhật, xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn, nhà chung cư, trạm dừng nghỉ, bến xe, trong đó đã quy định về bố trí hạ tầng trạm sạc phục vụ phát triển phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh./.

Theo TTXVN