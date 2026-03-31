Danh ca Celine Dion trở lại sân khấu sau thời gian dài chống chọi bệnh tật

Ngày 30/3, danh ca Celine Dion - một trong những gương mặt vĩ đại nhất của nhạc Pop đương đại - đã chính thức thông báo trở lại sân khấu, sau những năm tháng vắng bóng vì bệnh tật.

Ca sỹ Celine Dion biểu diễn ở Quebec, Canada, ngày 18/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông tin trên được nữ ca sỹ công bố vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 58, đánh dấu một chương mới đầy cảm xúc trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của bà.

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, Celine Dion xúc động nói: “Năm nay, tôi nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cuộc đời - đó là cơ hội được gặp lại các bạn, được hát cho các bạn thêm một lần nữa.”

Theo kế hoạch, nữ danh ca sẽ thực hiện chuỗi 10 đêm diễn kéo dài trong 5 tuần tại nhà thi đấu La Defense ở thủ đô Paris (Pháp), bắt đầu từ ngày 12/9 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 6 năm, khán giả được chứng kiến giọng ca huyền thoại này đứng trên sân khấu lớn.

Không chỉ tái xuất với các đêm nhạc, Celine Dion còn chuẩn bị phát hành một đĩa đơn mới với sáng tác của Jean-Jacques Goldman, người đứng sau album huyền thoại “D'eux” đã góp phần đưa tên tuổi bà vươn tầm quốc tế. Ca khúc này dự kiến sẽ được trình diễn lần đầu tiên trong loạt concert tại Paris.

Sự trở lại của Celine Dion càng trở nên đặc biệt khi gắn liền với hành trình đầy nghị lực trước Hội chứng người cứng đờ (SPS), được bà công bố vào cuối năm 2022. Đây là một rối loạn tự miễn không thể chữa khỏi, gây ra tình trạng co cứng cơ ở thân mình, tay và chân, thậm chí có thể dẫn đến co giật.

Chính căn bệnh này đã khiến nữ ca sỹ phải hủy toàn bộ các buổi diễn còn lại trong chuyến lưu diễn Courage World Tour khởi động từ cuối năm 2019 - vốn trước đó bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Bộ phim tài liệu “I Am: Celine Dion” ra mắt năm 2024 đã tái hiện chân thực và đầy ám ảnh về những cơn đau mà bà phải trải qua. Tuy nhiên, trong thông điệp mới nhất, Celine Dion khẳng định tình trạng sức khỏe của bà đã cải thiện đáng kể, đủ để trở lại với niềm đam mê lớn nhất, âm nhạc.

Trước đó, Celine Dion đã khiến cả thế giới xúc động khi cất giọng hát từ tháp Eiffel trong lễ khai mạc Olympic 2024 tại Paris giữa cơn mưa nặng hạt, khi các vận động viên diễu hành trên sông Seine. Hình ảnh ấy là lời khẳng định mạnh mẽ: bà vẫn hát, vẫn sống và chưa bao giờ rời xa âm nhạc.

Tối 30/3, tháp Eiffel tiếp tục bừng sáng trong màn trình diễn ánh sáng đặc biệt, với dòng chữ “Paris, tôi đã sẵn sàng,” vang lên cùng bản cover “L“hymne a l”amour” - ca khúc bất hủ của Edith Piaf.

Hành trình âm nhạc của Celine Dion bắt đầu vươn ra thế giới từ năm 1988, khi bà đại diện Thụy Sĩ tham dự cuộc thi âm nhạc Eurovision năm 1988 tại Dublin (Ireland) với ca khúc “Ne partez pas sans moi,” mang về chiến thắng đầy ấn tượng ở tuổi 20. Từ đó, bà nhanh chóng chinh phục thị trường quốc tế với ca khúc “Where Does My Heart Beat Now,” mở ra kỷ nguyên thống trị bảng xếp hạng các ca khúc tiếng Anh.

Trong suốt sự nghiệp, nữ danh ca đã bán hơn 260 triệu album và giành 5 giải Grammy, trong đó có hai tượng vàng cho bản hit bất hủ “My Heart Will Go On” từ bộ phim “Titanic.”

Điều khiến người hâm mộ xúc động nhất không chỉ là sự trở lại, mà còn là tinh thần chưa bao giờ tắt của Celine Dion. Trong thông điệp gửi tới khán giả, bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, các bạn vẫn ở bên tôi... Các bạn đã giúp tôi theo những cách mà tôi không thể diễn tả hết. Tôi thực sự rất may mắn khi có được sự ủng hộ ấy”./.

Theo TTXVN